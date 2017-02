Mallnowerin gewinnt Gutschein

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) An einem der nächsten Sonntage kann bei Birgit Knobel in Mallnow die Küche kalt bleiben. Wir haben ihr einen Gutschein über 50 Euro für einen Besuch des Waldhotels in Diedersdorf überreicht. Die Mallnowerin war eine derjenigen, die sich an unserer Leserfoto-Aktion "Tiere im Winter" beteiligt hatte. Eine Reihe von Lesern schickte uns tolle Schnappschüsse. Die Wahl des Siegerfotos war nicht leicht gefallen. Uns überzeugte schließlich, dass die Hobbyfotografin so ansprechende Bilder aus der Situation heraus geschossen hatte. Sie hielt ihre Vierbeiner beim Tollen im Schnee im Bild fest.