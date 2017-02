Vertrag zwischen Stadt und freien Schulen

artikel-ansicht/dg/0/

Dies und eine Nachzahlung hatten im Sommer 2016 mehrere Fraktionen der SVV gefordert. Zu diesem Zeitpunkt warteten die freien Schulen wegen der vorläufigen Haushaltsführung noch immer auf eine Zahlung der zugesagten Zuschüsse aus den Jahren 2014 und 2015. Das Geld wurde mit der Genehmigung des Haushaltes im Dezember 2016 inzwischen an die Einrichtungen ausgezahlt.

Allzu viel ist es nicht. Die Evangelische Grundschule bekommt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5 800 Euro, die Waldorfschule wird mit 23 600 Euro unterstützt. Und ausgezahlt werden die Mittel auch weiterhin nur pünktlich, wenn das Geld vorhanden ist.

Im laufenden Schuljahr besuchen 535 Schüler die beiden Einrichtungen in freier Trägerschaft. Würden diese an den von der Stadt getragenen Schulen unterrichtet, hätte das jedes Jahr Mehrkosten von etwa 370 000 Euro für den Haushalt zur Folge, so rechnet es die Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage vor. Der Zuschuss von 29 400 Euro sei damit eher "ein symbolischer Akt der Wertschätzung für die wichtige Arbeit der Freien Schulen als Teil der Bildungslandschaft unserer Stadt".