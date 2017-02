artikel-ansicht/dg/0/

Peitz (dpa) Da haben sich die Diebe ganz offensichtlich verhoben: Unbekannte Täter haben in Peitz (Spree-Neiße) versucht, eine 580 Kilogramm schwere Rüttelplatte von einer Baustelle zu stehlen. Das berichtete die Polizeidirektion Süd am Sonntag. Mit siebzig Meter langen Spanngurten bemühten sich die Diebe am Samstagnachmittag vergeblich, dass 15 000 Euro teure Baugerät auf einer Palette aus einem Kiesbett zu ziehen. Außerdem brachen die Täter einen Baucontainer auf, aus dem jedoch augenscheinlich nichts entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.