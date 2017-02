Freude und tiefe Berührung gelungen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Einen berührenden Tag erlebten junge und ältere Neuenhagener am Freitag im Bürgerhaus. Den Schriftsteller Hans Fallada galt es, zu ehren, der vor 70 Jahren starb. Am Vormittag hatten mehr als 170 Erstklässler höchsten Spaß bei der Aufführung des Theaters Phoebus, das Falladas "Mäuseken Wackelohr" zeigte. Am Abend dann kamen mehr als 270 erwachsene Gäste in den großen Saal des Bürgerhauses.

Alles, was das Fallada-Fan-Herz braucht: Raja Bünger (l.) vom gleichnamigen Neuenhagener Buchhaus bot den Gästen abends alles an, was es an Veröffentlichungen gibt. © MOZ/Margrit Meier

Erstmals wurde dort außerhalb eines Kinos der Film "Alone in Berlin" gezeigt, die fünfte und neueste Verfilmung des Fallada-Romans "Jeder stirbt für sich allein". In den Hauptrollen Emma Thompson, Brendan Gleeson und Daniel Brühl.

Doch bevor es soweit war, hatte das Team der Anna-Ditzen-Bibliothek noch mehrere Überraschungen vorbereitet. So stimmte gekonnt die Schulband des Einstein-Gymnasiums "One Stone" mit Swing in den Abend ein. Unter Leitung von Musiklehrer Tobias Penzel spielte die neu formierte Band u. a. Cherokee, Sunny und Cantaloop Island. Herzlichen Beifall gab es dafür von den Gästen. Im großen Saal hatten Raja und Ulrike Bünger vom gleichnamigen Buchladen alles dabei, was das Fallada-Fan-Herz an Literatur braucht. Von schon antiquarischen Werken bis hin zur neuesten Biographie von Peter Walther über den Dichter, der einige Lebenszeit auch in Neuenhagen verbrachte.

Dem Schriftsteller ganz nah waren die Gekommenen dann, als Raymund Stolze vom Bürgerverein Hönow drei Briefe des Dichters verlas, die er Ende 1946, kurz vor seinem Tod, verfasst hatte und in denen er auf seinen Roman "Jeder stirbt für sich allein" eingeht. Fallada schildert dort alltägliche Sorgen seines Lebens, erwähnt aber auch, dass er gerade dabei sei, diesen neuen Roman für die Neue Berliner Illustrierte zu bearbeiten. Und, dass die "DeFa" ihn gekauft habe. In Buchform werde sein Werk wohl im Mai erscheinen. Doch das hat der Dichter nicht mehr erlebt. Er starb am 5. Februar 1947. Stefanie Reich, die Chefin der Anna-Ditzen-Bibliothek, und ihr Kollege Thomas Mees waren am 5. Februar bei der Gedenkfeier der Fallada-Gesellschaft im Brigitte-Reimann-Haus in Neubrandenburg dabei. "Wir hatten dort das Glück, auf Achim Ditzen, den Sohn Falladas, zu treffen, der uns die Freude machte, dass wir die Briefe bekamen und hier verlesen dürfen", sagte Thomas Mees. Auch der Aufbau-Verlag gab sein Einverständnis dafür.

Und nicht nur das. Stefanie Reich war es zuvor schon gelungen, die Filmgesellschaft zu überreden, den Film "Alone in Berlin", der voriges Jahr auf der Berlinale lief und erst im November in die Kinos kam, in Neuenhagen zeigen zu dürfen.

"Ich fand den Film sehr traurig und bewegend. Für mich ist das Buch wunderbar umgesetzt worden", sagte etwa Andrea Schiller aus Neuenhagen. Und auch Hans Müller aus Mahlsdorf meinte: "Die beiden Schauspieler haben mich sehr überzeugt. Ich kannte die Geschichte aus frühester Jugend durch meine Eltern. Sie jetzt auf der Leinwand zu sehen, war sehr bewegend."