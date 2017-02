Diesmal bitte ohne Tricks

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das Land Brandenburg hat Erfahrungen darin, Bürger mit gerechtfertigten Forderungen ins Leere laufen zu lassen. Erinnert sei nur an die Erbschleicherei in der Bodenreform-Affäre, als die hiesige Verwaltung auf sittenwidrige Art und Weise Grundstücke einkassierte, statt sie den Neubauern-Erben zu geben. Auch im Altanschließer-Streit mauerte das Land lange Zeit, beharrte zum Schaden vieler Bürger auf fragwürdigen Rechtsauffassungen.

Wiederholt sich die Geschichte nun bei den Rückmeldegebühren? Es ist ein Satz von Ministerin Martina Münch, der aufhorchen lässt. Sie gehe davon aus, dass seinerzeit viele Studenten die Gebühr "unter Vorbehalt" gezahlt haben. Heißt also, dass sie in Münchs Augen Anspruch auf Rückerstattung von jeweils mehreren hundert Euro haben, aber wohl nicht jene, die im treuen Glauben an die Rechtmäßigkeit der Forderungen widerspruchslos gezahlt haben.

Im Interesse des Rechtsfriedens sollte sich das Land für einen anderen Weg entscheiden: Rückzahlung der versteckten und deshalb illegalen Studiengebühren an alle Betroffenen. Das Land Berlin hat 2013 vorgemacht, wie es geht. Ohne die Leute austricksen zu wollen, wurden Antragsformulare für alle ins Netz gestellt und das Geld zügig ausgezahlt.