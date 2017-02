Ein "Anti-Trump" für das Schloss Bellevue

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Spannung war nicht sehr groß, die Inszenierung dafür umso mehr. Und doch: Dieser Wahltag in Berlin hat gezeigt, wie sehr in jedem Ende auch ein neuer Anfang steckt. Frank-Walter Steinmeier ist mit der erwarteten überwältigenden Mehrheit gewählt worden und machte in seiner kurzen Ansprache deutlich, dass er sich gegen die Polarisierung stellen will, die er in Deutschland und in der Welt beobachtet. Ansonsten war dieser 12. Februar für ihn ein Tag der Freude, gewiss auch des Feierns.

Die Chefredakteurskonferenz der dpa am 16.03.2015 in Berlin. Foto: Soeren Stache/dpa Frank Mangelsdorf - Chefredakteur der Märkischen Oderzeitung © dpa

Ob er ein guter Bundespräsident sein wird? Eine genaue Beschreibung für dieses Amt gibt es nicht. Bundespräsidenten wirken durch ihre Reden. Darin besteht ihre Aufgabe. Umso erstaunlicher ist es, dass sich nur wenige dieser Reden wirklich eingeprägt haben. In Erinnerung geblieben sind die Worte von Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag zur Beendigung des Weltkrieges, Roman Herzogs markanter Imperativ vom "Ruck", der durch Deutschland gehen muss, sowie Christian Wulffs Satz: "Der Islam gehört zu Deutschland." Und von Joachim Gauck? Der elfte Bundespräsident vermochte es, mit seinen Worten viele Menschen zu berühren - auch wenn es manchmal schien, als wäre er selbst am meisten davon berührt. Aber er war der rechte Mann am rechten Ort, der es verstand, nach den holprigen Amtszeiten von Horst Köhler und Christian Wulff dem Amt die nötige Würde zurück zu geben und dabei gleichzeitig an Schmerzgrenzen ging. Er wetterte gegen Hass und Hetze in Deutschland, sprach offen vom "Völkermord" gegen die Armenier und warf einen scharfen Blick auf die Machthaber in Peking und Moskau. Schade, dass er als Bundespräsident nun nicht mehr auf Donald Trump treffen wird.

Dies bleibt wohl Gaucks Nachfolger vorbehalten, der den amerikanischen Präsidenten auch schon einen "Hassprediger" genannt hat. Anders als Trump ist Steinmeier Berufspolitiker und zudem - und das ist keine Selbstverständlichkeit angesichts einer grassierenden Politikerverachtung - ein durchaus anerkannter und beliebter. Er kennt sich auf dem diplomatischen Parkett der Welt und in Brandenburg aus, wo er bislang seinen Wahlkreis hatte. Wenn es der Jurist Steinmeier in seinem neuen Amt versteht, sich auch als Anwalt jener zu präsentieren, die die derzeitigen Verhältnisse in diesem Land als beängstigend, bedenklich oder gar bedrohlich empfinden, dann war er nicht nur ein guter Außenminister, sondern wird auch ein guter Bundespräsident sein.