Steinmeier: "Lasst uns mutig sein"

Es wurde der erwartete Wahlsieg in der ersten Runde. Der gemeinsame Kandidat von Union und SPD, Frank-Walter Steinmeier (SPD), hat von der Bundesversammlung eine deutliche Mehrheit bekommen und wird nun am 19. März den Amtsinhaber Joachim Gauck als Staatsoberhaupt ablösen. Dessen Amtszeit würdigte Bundestagspräsident Norbert Lammert. Gauck habe "das solidarische Miteinander der Bürgerinnen und Bürger ganz besonders am Herzen" gelegen. Und er habe "die Gesellschaft immer wieder nachdrücklich in die Pflicht genommen, sich weder verängstigen noch spalten zu lassen, auch nicht in Zeiten terroristischer Gefahren".

1260 Wahlleute gehörten der Bundesversammlung an, sieben fehlten, und 931 kreuzten Steinmeier auf dem Wahlzettel an. Zwar gab es immerhin 14 ungültige Stimmen und 103 Enthaltungen, wovon Letztere vermutlich vor allem auf das Unions-Konto gehen dürften, aber der von manchen befürchtete Aufstand in CDU und CSU blieb aus. Insofern ist das Abstimmungsergebnis auch ein, wenn auch nicht sehr starkes, Votum für Angela Merkel, die sich bei der Nominierung Steinmeiers durchgesetzt hatte.

"Ich traue ihm zu, dass er unser Land durch diese schwierigen Zeiten in seiner Funktion sehr gut begleiten wird, sagte Merkel. Steinmeier selbst verwies ebenfalls auf die veränderte Weltlage. Mit Blick auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump sagte er, dass Deutschlands Demokratie auf dem Fundament des Westens entstanden sei. "Und wenn dieses Fundament anderswo wackelt, dann müssen wir umso fester zu diesem Fundament stehen." Deutschland, so Steinmeier, mache anderen Ländern Mut. Es bedürfe aber auch des Mutes, "zu sagen was ist und was nicht ist". Es gelte, Demokratie und Freiheit zu verteidigen. "Lasst uns mutig sein", rief Steinmeier der auch mit vielen Prominenten besetzten Bundesversammlung zu.

Glückwünsche erhielt das neue Staatsoberhaupt auch aus Brandenburg. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) meinte, Steinmeier sei die richtige Persönlichkeit, die dem Land "in diesen krisenhaften Jahren gut tut". Der Chef der Landes-CDU, Ingo Senftleben, hofft, dass Steinmeier "durch eine objektive, überparteiliche und am Bürgerwillen ausgerichtete Amtsführung unserem Land dient". Er müsse "nicht nur erster Repräsentant Deutschlands, sondern auch ein Hüter unserer demokratischen Grundwerte sein".

Linken-Chef Christian Görke wünscht Steinmeier "Augenmaß" und freut sich vor allem über das gute Abschneiden des linken Kandidaten Christoph Butterwegge. Der hatte 128 Stimmen bekommen, 35 Stimmen mehr, als die Linken Wahlleute stellten. Der AfD- Kandidat, der hessische Ex-Kommunalpolitiker Albrecht Glaser, erhielt 42 Stimmen, sieben mehr, als die AfD eigentlich erwarten durfte. Der von den Freien Wählern präsentierte Jurist Alexander Hold bekam 25 Stimmen und der von der Piratenpartei kurzfristig nominierte Engelbert Sonneborn, Vater des Satirikers und Europaabgeordneten Martin Sonneborn, brachte es auf zehn Stimmen.