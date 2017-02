Unioner Frauen jubeln nach Sieg im Kellerduell

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Das Lachen bei den Handballerinnen des SV Union Neuruppin ist zurück. Viele Glücksmomente gab es in dieser Saison nicht - nur einen, beim bisher einzigen Saisonsieg. Am Sonnabend gab es den zweiten: Das Kellerduell gegen den HSV Wildau wurde mit 25:16 (11:5) gewonnen.

Mit einer durchweg überzeugenden Leistung, einer kämpferisch beeindruckenden, verdienten sich die Spielerinnen von Trainer Tony Palmowske diesen wichtigen, ja förmlich herbeigesehnten Erfolg.

Nach einer torarmen Anfangsphase, in der beide Torhüterinnen glänzten, brachte Katrin Ulmer die Unionerinnen nach 5:26 Minuten mit 1:0 in Führung. Fortan mussten beide Mannschaften hart um Torerfolge kämpfen, zu stark präsentierten sich die Abwehrreihen hüben wie drüben - 3:2 (11.). Dann aber zog Union auf 6:3 weg (18.). Und in den folgenden Minuten bis zur Pause stand das Neuruppiner Bollwerk wie ein Fels in der Brandung. Dazu präsentierte sich die Torfrau und Kapitänin in Top-Form. Anja Lüdecke hielt einfach alles. Zum Ende der Halbzeit gar einen Siebenmeter. Die Initialzündung, um eine Unterzahl gegentorlos zu überstehen. Eine 11:5-Führung zum Pausentee gab Sicherheit. Ein Interview mit der Keeperin folgt in der Dienstagausgabe.

"Das Ding ist aber noch nicht durch", wollte Trainer Palmowske vor Beginn des zweiten Durchgangs gar nicht erst eine überschäumende Euphorie aufkommen lassen. Doch sein Team machte da weiter, wo es aufgehört hatte. Ein 3:1-Lauf zog Wildau endgültig den Zahn. Beim 15:7 war die Vorentscheidung gefallen. Lachende Gesichter auf der Unioner Bank. In der Phase vom 16:8 (40.) zum 19:11 (47.) gefiel vor allem Janine Müller. Auf der halbrechten Position tankte sie sich mehrfach an den Kreis durch und vollendete. Nach dem 25:16-Erfolg lagen sich die Unionerinnen in den Armen. Erleichterung pur. Das Lachen ist zurück.

Union: Lüdecke, Nürnberg - Ulmer (5), Heitepriem, Ewald (5), Rupertus (4), Hohenwald (1), Caroline Müller (1/1), Göske (2), Janine Müller (4), Köhler (3), Dayss

Wildau: Mihai - Seehof (2), Wiek, Löwendorf (1), Barth (2), Helmecke (6/2), Roloff, Schilf (3), Kalla, Schreiber (1), Gast