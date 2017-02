Stimmgewaltige Wintergäste

artikel-ansicht/dg/0/

Erfrischendes Eröffnungsprogramm: Der Nationalparkchor Criewen und Kinder der Kita Regenbogen gehörten wieder zu den Akteuren des Kulturprogramms, mit dem die 11. Singschwantage am Freitag in Criewen eröffnet wurden.

Jahr für Jahr pilgern zahlreiche Besucher im Februar zum Criewener Nationalparkzentrum, um sich auf die Spuren der Singschwäne zu begeben. In Vorträgen und bei Ausflügen zu den Fress- und Schlafplätzen bei Criewen erfahren sie mehr über das Leben der großen weißen Vögel, die im Januar zu Tausenden auch über Schwedt ziehen und zu dieser Jahreszeit in den Poldern oder auch auf den Feldern der Uckermark zu sehen und lautstark zu hören sind.

Wie immer wurden die Singschwantage mit einer stimmungsvollen Feier eröffnet. Neben vielen interessierten Uckermärkern und weitgereisten Gästen begrüßte Nationalparkleiter Dirk Treichel dazu auch die Bürgermeister aus Schwedt und Angermünde und Ulrike Garbe, Leiterin des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin. Der Nationalparkchef freute sich, dass die trübe Front am Vormittag der Sonne wich. "Deshalb haben wir heute eine Traumkulisse", versprach er und verkündete, dass etwa 200 Sing- und Höckerschwäne in der Umgebung gesichtet wurden. Keiner müsse also wieder nach Hause fahren, ohne die Hauptakteure in Augenschein genommen zu haben. "Es ist jährlich ein Hoffen und Bangen. Das ist kein Zoo, in dem mit Sicherheit etwas zu sehen ist", meinte Dirk Treichel. "Im Nationalpark herrscht das Gesetz der Natur." Singschwantage ohne Singschwäne - das wäre peinlich. Der Leiter des Nationalparks dankte seinen Mitarbeitern, der Naturwacht und allen Akteuren, die für das Programm verantwortlich waren.

Dazu gehörten auch wiederder Nationalparkchor Criewen, der musikalisch auf die Begegnungen mit den Singschwänen einstimmte. Mit einem Gedicht über Schwäne warteten Junior-Ranger auf. Wulfhard von Grüner und Florian Pataki ahmten sogar die Töne und Tonintervalle der Singschwäne auf ihren Flöten nach.

Drei Kinder der Kita Regenbogen bezauberten das Publikum mit selbstgebastelten Singschwänen, dem Lied "Die Schwäne bauen heut ein Nest" und dem Gedicht "Nur eine Feder".

Bevor der erste Vortrag begann, lud Dirk Treichel alle Besucher bis Sonntag zu den Veranstaltungen ein. Er machte besonders neugierig auf den bunten Singschwanabend am Sonnabend mit einem Programm des Naturkindergartens der Lebenshilfe. Den erlebten rund 100 begeisterte Gäste mit. Im Anschluss berichtete Nico Stenschke über ein Forschungsprojekt, in dem Singschwäne mit Satelliten-Sendern ausgerüstet wurden.

Regionale Anbieter sorgten am Wochenende dafür, dass sich die Gäste der Singschwantage während ihrer Erlebnisse stets stärken konnten.

Es seien vielleicht in diesem Jahr nicht ganz so viele Besucher da gewesen wie im Vorjahr. "Der Parkplatz war aber immer voll", berichtete Dirk Treichel. Die Nummernschilder zeugten von zahlreichen Gästen aus Berlin sowie aus Märkisch-Oderland, Oberhavel, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Auch ein Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft konnte in Criewen begrüßt werden.