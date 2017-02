artikel-ansicht/dg/0/

Los Angeles (dpa) Der Jazz-Sänger Al Jarreau ist tot. Der vielfach preisgekrönte Stimm-Akrobat starb im Alter von 76 Jahren, wie sein Agent der dpa bestätigte. «Al ist gegen 5.30 Uhr friedlich in einem Krankenhaus in Los Angeles entschlafen. Familienmitglieder und einige enge Freunde waren dabei.» Zunächst sei nur eine «kleine private Trauerfeier» geplant, keine öffentliche Beerdigung, hieß es weiter. Der Sänger war vor kurzem aufgrund von Erschöpfung in das Krankenhaus eingeliefert worden und hatte seine Karriere daraufhin als beendet erklärt. Der Gesangsvirtuose wurde in vielen Ländern verehrt.