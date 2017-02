Der Mann mit dem hellen Bart

artikel-ansicht/dg/0/

Blumberg (MOZ) Ein Mann mit wenig Haupthaar und hellem Bart, schwarzer Kleidung und weißem, bauschigem Kragen - was hält er in der Hand? Trägt er Handschuhe? Was ist im Hintergrund zu sehen?

Der Mann ist Reimar von Winterfeld, auf einem Porträtgemälde aus dem Jahre 1596. Das Bild, das in der evangelischen Kirche in Blumberg aufgefunden wurde, war nicht nur alt, sondern bereits ziemlich kaputt. Es war verschmutzt, vergilbt, die Farbschicht hatte sich gelöst und stand teilweise ab, alte Kittungen hatten sich gelockert. Der Feldherr, Domherr zu Havelberg und kurbrandenburgische Rat, war nicht mehr gut zu erkennen. Vor allem bei direktem Lichteinfall sah man den schlechten Zustand des Gemäldes.

Die Initiative, das Gemälde restaurieren zu lassen, ging vom Blumberger Kulturverein von Canitz aus. Mit Katrin Andrea Ziems aus Berlin wurde eine Restauratorin gefunden, die in aufwendiger Arbeit das auf Nadelholz gemalte Gemälde bearbeitete. Die Arbeiten dauerten etwa ein dreiviertel Jahr.

Am Freitag wurde nun das restaurierte Gemälde in der Kirche zu Blumberg übergeben. "Es ist ein freudiges Ereignis, weswegen wir heute hier sind und dieses Ereignis hängt hier vorläufig an dieser Wand", sagte Pfarrer Ralf Wenzel und deutete auf das Gemälde in der Kirche. Nebenan im Pfarrstall erklärte Katrin Andrea Ziems später die von ihr vorgenommenen Arbeitsschritte bei der Restauration. Beim Anblick des Vorzustandes, den die Restauratorin fotografiert und ausgelegt hatte, zeigten sich einige beeindruckt von dem Ergebnis. "Meine Aufgabe war es, die Farbschicht zu sichern", erklärte sie. So konnte Ziems beispielsweise erkennen, das Reimar von Winterfeld auf dem Gemälde einen Handschuh in der Hand hält. Einige Teile des Bildes fehlten allerdings. Vom Siegelring war zum Beispiel nicht mehr viel zu erkennen.

Die Wiederherstellung des Gemäldes wurde durch Spenden privater Personen, des Blumberger Kulturvereins von Canitz, der Kirchengemeinde Blumberg und der Unteren Denkmalbehörde des Landkreises Barnim ermöglicht.

"Das ist ein sehr gelungenes Bild, da wurde Perfektion in höchster Güte angewandt", lobte Anita Maria von Winterfeld. Sie ist die Frau von Dethard von Winterfeld. Dieser stammt wiederum von Detlof von Winterfeld ab, einem jüngeren Bruder von Reimar - dem Mann auf dem Gemälde. "Detlof von Winterfeld ist der Ahnherr aller Winterfelds, die heute noch leben", so die Mainzerin.