Aktion für krebskranke Birkenwerderanerin

Birkenwerder (OGA) "Tessa braucht Dich!" So ist der Aufruf der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) überschrieben. Er gilt der 21-jährigen Tessa aus Birkenwerder, die gegen Blutkrebs kämpft. Vor zwei Jahren erhielt sie kurz vor dem Abitur schon einmal die schockierende Diagnose. Viele Monate kämpfte Tessa gegen die Leukämie. Sie musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Die Hoffnung der jungen Frau auf eine dauerhafte Genesung hat sich leider nicht erfüllt. Der Krebs ist zurück. "Nur eine Stammzelltransplantation kann ihr junges Leben retten", heißt es in dem Aufruf. Am Sonnabend, 25. Februar, öffnet die Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in der Hubertusstraße 30 von 10 bis 15 Uhr ihre Türen, damit sich möglichst viele Menschen typisieren lassen können. Je mehr Menschen zur Auswahl stehen, desto größer die Chance, für Tessa einen sogenannten genetischen Zwilling zu finden, der Knochenmark spenden kann.