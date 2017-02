Da steppt der Cowboy in Leegebruch

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch/Germendorf (OGA) Ein bisschen kleiner als in den Vorjahren ist das Festzelt ausgefallen. Dafür hat der Aufbau im Gewerbegebiet Germendorf-Bärenklau umso reibungsloser geklappt. Da nicht so viele Besucher ins Zelt passen, werden zum ersten Mal zwei Kostümbälle veranstaltet.

Es ist die Premiere der 54. Karnevalsession. "Uns haben immer wieder Leute angesprochen, ob wir den Kostümball statt am Freitag nicht am Sonnabend feiern könnten. Dieser Bitte kommen wir nun nach", erklärt Jessika Freude, Präsidentin des Elferrats. Für alle, die auch nach der Arbeitswoche noch ausreichend Energie zum Feiern haben, findet der zweite Kostümball wieder an einem Freitag statt.

Das Festzelt ist gut gefüllt mit fröhlichen Besuchern in bunten Kostümen, die das Credo von Jessika Freude mittragen: Der Spaß an der Freude wird groß geschrieben. Dem tun auch Probleme mit der Heizung keinen Abbruch. "Falls es euch fußkalt wird, werden wir ein paar Polonaisen durchs Zelt veranstalten", wird das Publikum vor dem offiziellen Start des Kostümballs gut gelaunt aufgeheitert. Die Befürchtungen, die Feierstimmung könnte abkühlen, löst sich schnell in Luft auf. Zwar wird ein gekürztes Showprogramm gezeigt, doch sorgen die vielen Zugaben, die vom begeisterten Publikum eingefordert werden, für zwei Stunden gute Laune auf und vor der Bühne. Einen der Höhepunkte liefern die Majoretten und Cheerleader, die mit akkuraten Tanzformationen und einem steten Lächeln auf den Lippen die Zuschauer bezaubern. Mit rotem Fächer, Pompons und Stäben zeigen die Tänzerinnen, dass sie den Titel "Deutscher Meister" seit dem vergangenen Jahr zu Recht tragen.

Die Hofsänger sorgen mit ihren Partykrachern wie zum Beispiel "Griechischer Wein" oder "Aber bitte mit Sahne!" für selten Dagewesenes: Schon mit den ersten Tönen ihres Programms tanzen die Gäste auf den Sitzbänken. Cleopatra, diverse Piraten und Pumuckl entern die Tanzfläche vor der Bühne, schon bald gibt es die erste Polonaise. "Es ist wirklich überraschend, dass das ganze Zelt schon beim Programm mittanzt. Weiter so!", freut sich die Elferratspräsidentin. Bevor die Tanzfläche endgültig gestürmt wird, tritt das Männerballett auf. "Vergesst das Russische Staatsballett und den Friedrichstadtpalast! Schöne Beine und grazile Körper gibt es nur bei uns", wird das bunt gemischte Männerballett angekündigt. Von coolen James Bond-Verschnitten bis zu selbstironischen Männern im Dirndl, die den Bauch akzentuieren, gibt es viel zu sehen. Die Balletttänzer werden wie eine Boyband mit Juchzern und nicht enden wollendem donnernden Applaus gefeiert.