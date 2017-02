artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Agnieszka Hollands neues Werk "Pokot" ist eine feministische Geschichte, ein Öko-Thriller voller schwarzem Humor und zugleich ein düsteres Märchen. Ebenso uneindeutig ist auch seine Heldin Duszejko (Agnieszka Mandat), eine frühere Ingenieurin, die nicht verstehen kann, warum Menschen an die Evolution glauben, aber nicht an Horoskope. Eines Tages sind ihre Hunde Lea und Bialka verschwunden. Anschließend sterben Menschen, meist Jäger, meist Teil der Kleinstadt-Elite. Die ältere Dame hat so ihre Theorie zu den Morden: Sie seien die Rache der Tiere.