Großer Denker wird zum Kinohelden

Anlass fürs Gespräch in einem schicken Hotel in Berlin-Mitte ist der Film "Der junge Karl Marx", der beim Festival am Sonntag seine Weltpremiere gefeiert hat. Diehl spielt darin die Hauptrolle. Doch taugt der große deutsche Denker Marx überhaupt zum Kinohelden?

"Über Karl Marx einen Film zu machen, ist ein bisschen so, als würde man sagen: "Komm', lass' uns mal einen Film über Descartes machen oder Kant'", sagt der Schauspieler. "Aber wenn man sich dann mit ihm beschäftigt, merkt man: Neben dem, was wir so kennen von Marx, ist er ein kämpferischer, kluger, aber mit unglaublich vielen Problemen behafteter Mensch gewesen."

Diehl, der 1998 mit dem Film "23" bekannt geworden ist und mittlerweile mit internationalen Regisseuren wie Quentin Tarantino ("Inglourious Basterds") dreht, lässt sich Zeit für seine Antworten. Er blickt beim Sprechen konzentriert ins Leere, nur hin und wieder verweilen die hellblauen Augen auf seinem Gegenüber. "Marx versucht, eine Familie in der Emigration durchzukriegen, und gleichzeitig auch noch den Staat, der ihn beherbergt, zu bekämpfen", erklärt er. "Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Figur."

Der Marx des Films ist ungewohnt jung. 26 soll er sein und damit sogar 15 Jahre jünger als sein Darsteller. Im Exil in Paris trifft er 1844 auf Friedrich Engels ("Tatort"-Kommissar Stefan Konarske). Zwischen den beiden Denkern entsteht nicht nur eine Freundschaft, sie arbeiten auch gemeinsam an so folgenreichen Schriften wie dem "Kommunistischen Manifest".

"Wir sind wahrscheinlich am Anfang einer Epoche, die Marx vorausgesagt hat", sagt Diehl. "Einer Epoche, in der der Kapitalismus anfängt zu straucheln." Aber für den Schauspieler gibt es noch einen weiteren Grund, sich den Film anzusehen, der in der Sektion Berlinale Special läuft: "Marx lebte in einer Zeit, in der ein Einzelner geglaubt hat, dass er mit seinen Werken und dem, was er sagt, die komplette Welt verändern kann", erklärt Diehl. "Ich finde, das geht uns ab. Wir fühlen uns alle als Opfer - nicht mal der Geschichte, sondern des Tagesgeschehens."

Die Protagonisten von "Der junge Marx" haben tatsächlich Großes vor. Sie führen hitzige Wortduelle mit Gleichgesinnten und Gegnern, halten Reden, verfassen Schriften und gründen den Bund der Kommunisten. Das klingt nicht spektakulär, vermag aber zu überzeugen. Besonders dann, wenn sich Regisseur Raoul Peck auf seine Darsteller verlässt und nicht auf einige versprengte Actionszenen setzt, die merkwürdig deplatziert wirken. "Der junge Marx" wird nicht die Filmwelt verändern. Das Himmelfahrtskommando, aus einigen Jugendjahren eines großen Denkers einen unterhaltsamen Film zu stricken, gelingt aber sehr wohl.

Heute, 18.30 Uhr, Odeon; 21.30 Uhr, Haus der Berliner Festspiele