Betrüger gibt sich als Polizist aus

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Bereits am Mittwoch hat eine unbekannte Person bei einer 76-Jährigen angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Während des Gesprächs wurde die Rentnerin über ihr Vermögen und Wertsachen befragt. Der Anrufer verlangte dann, dass sie all ihr Geld vom Konto abheben und in der Wohnung verwahren solle.