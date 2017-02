Schmuck und Uhren weg

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Unbekannte sind am Freitag in ein Einfamilienhaus in der Straße Altstadt in Fürstenwalde eingedrungen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hebelten die Täter ein Terrassenfenster auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten das gesamte Haus, nach ersten Erkenntnissen stahlen sie den Eigentümern Schmuck und Uhren. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 1000 Euro angegeben.