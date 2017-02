Putzfrauen, Potpourri und Peter Alexander

artikel-ansicht/dg/0/

Der Elferrat dezimiert. Ausfälle im Programm ebenfalls aus Krankheitsgründen. Eine Gästezahl, die unter den Erwartungen bleibt - im Vorfeld seines Festballs unterlag der Eberswalder Karnevalklub (EKK) Stimmungsschwankungen.

Wer davon nichts wusste, dürfte am Ballabend der Narren aber kaum bemerkt haben, dass der Ablauf an der einen oder anderen Stelle vielleicht anders geplant war. Treue Fans kamen am Sonnabendabend im Haus Schwärzetal jedenfalls auf ihre Kosten. "Ines, Ihr wart toll!", gratulierte eine Besucherin nach der Bühnenshow Vereinschefin Ines Hippeli, die sich froh und erleichtert zeigte. "Die Stimmung ist trotz allem aufgekommen. Wir haben Fans und wir haben treue Gäste", freute sie sich.

Fast zwei Stunden Show lagen da hinter der Karnevalsgesellschaft. Zuletzt hatte das Publikum die Eberswalder Schwärzefüße einfach nicht von der Bühne gehen lassen. "Die drei alten Säcke", wie sich die Satire-Band, die sich auf dem EKK ursprünglich einmal als Karnevalsband gegründet hatte und nun das 30-jährige Bühnenjubiläum begeht, selbst besingt, gaben statt der zwei, drei angesagten Titel immer noch eine Zugabe - bis hin zum Potpourri ihrer besten Lieder aus drei Jahrzehnten.

Die drei Musiker waren an dem Abend die einzigen, die sich auch politisch vorwagten. In einem Song spielten sie auf die Anfälligkeit eines Bundeslandes für Fremdenfeindlichkeit an. "Sächsischer Wein wächst auf ewig brauner Erde", sangen sie nach der Melodie von Udo Jürgens.

Darüber hinaus war das EKK-Programm auf leichte Unterhaltung angelegt. Durchs Programm führten Stimmungsmacherin Claudia Sprenkelmann und Doris Hase als Duo tschechischer Putzfrauen. Vor allem ihr Alter und das Ausschauhalten nach "scheenen Männern" machten sie zum Thema ihrer comedygefärbten Anmoderationen. Ansagerin Sprenkelmann bewies auch im Fach Gesang ihre Talente: "Kommst du in die Wechseljahre, wechsel' mal den Mann", empfahl sie etwa. Auch Thomas Oesterling machte sich in seiner Büttenrede über das Verhältnis der Geschlechter beziehungsweise über die Rolle des Mannes als "Bettstatisten" und "Ehetrottel" lustig. Für Stimmung sorgten ganz besonders die Waggonkomödianten, die einige Nummern als Bühnenstars der Schlagerszene hinlegten. So waren das der Anmoderation zufolge für seinen ultimativen Friedhofssong "Ein Stein, der deinen Namen trägt" bekannte Duo DJ Ötzi und Nik P., aber auch Romina Power mit einem mehrere Köpfe kleineren Al Bano und der junge Peter Alexander - gekonnt geckenhaft getanzt von Alexander Blum - zu erleben.

Obwohl die früheren Gardetänzerinnen sich vom Verein gelöst haben, musste das traditionsbewusste Publikum auch auf die Tanzmariechen nicht verzichten. Die Mädchen vom Verein Golden Phoenix Cheer & Dance zeigten außer Showtanzeinlagen auch die karnevalstypischen Choreografien in Gardeuniform.

Dass unmittelbar im Anschluss an das Programm die Tanzfläche gefüllt war, bestätigte EKK-Chefin Ines Hippeli noch einmal in der Gewissheit, den Nerv des Publikums getroffen zu haben. In dem Willen zur Brauchtumspflege weiß sie sich zudem einig mit wenigstens 140 Vereinen, die allein in Brandenburg unter dem Dach eines Verbandes dem Karneval frönen. Die Vereinsvorsitzende räumt jedoch ein, dass der Eberswalder Karnevalklub gern mehr als die gut hundert zahlenden Gäste empfangen hätte. Einen Festball werde es 2018 zwar geben, "aber nicht mehr so groß". Künftig wolle sich der Verein besonders der Prunksitzung im November widmen. "Wir wollen mit niemandem konkurrieren, wir wollen einfach der EKK bleiben", sagt Ines Hippeli.