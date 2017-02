Entscheidung zum Finowkanal bis Jahresmitte

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) erwartet die Entscheidung über die Übernahme von zwölf Schleusen am Finowkanal durch die Anrainer-Kommunen bis Mitte des Jahres. Das erklärte am Sonntag ein Sprecher in Berlin. Die Wasserstraßen-und Schifffahrtsverwaltung (WSV) werde dann die mögliche Übergabe fachlich begleiten und unterstützen, hieß es weiter.