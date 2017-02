Trommelwirbel, Theater und noch viel mehr

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Layla will es unbedingt schaffen. Der kleine Ball soll mittels Bewegungen auf dem Plastikbrett in die Mitte rollen. Endlich ist er im Ziel. Die Sechsjährige ist die Erste an diesem Tag, die das schafft. Sie will ab Sommer in der Grundschule "Am Windmühlenberg" lernen, gehört zu den 38 Kindern, die sich - laut Daten aus dem Einwohnermeldeamt - als Abc-Schützen anmelden können. Die Schule hat die Anmeldung und den Tag der offenen Tür miteinander verbunden. Gaby Hinz begrüßt jeden Besucher, trägt die Schulanfänger in eine Liste ein, verpasst jedem ein Namensschild. So können die Kinder in den einzelnen Räumen direkt angesprochen werden. Denn es gibt eine Menge zu entdecken.