Orchester-Arbeit will geübt sein

Bad Freienwalde (MOZ) "Bam, bam, baam ... und jetzt nur die Schlagwerke!" Florian Salewski, Leiter des Jugendorchesters, probt am Sonnabend mit 41 Kindern und Jugendlichen, die Rockballade "Bohemian Rhapsody". Der Klassiker von der Gruppe "Queen" muss sitzen, wenn Eltern und Freunde das Abschlusskonzert am Nachmittag in der Aula des Gymnasiums besuchen. "Es ist ein schwieriges Stück, das die Kinder erst am Freitag kennengelernt haben", sagt Salewski, nachdem er den Kindern eine zehnminütige Pause gönnt.

Die Schüler von der vierten bis zur siebten Klasse sind alle Teilnehmer des von Kreismusikschule, Förderverein Jugendorchester Bad Freienwalde und Brecht-Gymnasium initiierten Projektes "Welcome to the Band". "Wir hoffen, die Kinder für Orchesterarbeit begeistern zu können", sagt Susanne Mette, Vorsitzende des Fördervereins und Hauptorganisatorin. Die Schüler üben bereits regelmäßig in den Bläserklassen der Kollwitz-Grundschule in Bad Freienwalde der Wedding-Grundschule in Falkenberg und der Insel Grundschule Neuenhagen.

Die Anspannung ist Anna-Lena (12), Saxophonistin aus Altglietzen und Henrike (11) aus Bralitz, die Querflöte spielt, ins Gesicht geschrieben. "Es ist sehr anstrengend, aber es macht Spaß", bestätigen Schülerinnen der Insel-Grundschule. Sie haben bereits am Boitzenburger Bläserklassentreffen teilgenommen und wissen daher, auf was es ankommt

Es sei wichtig, dass Kinder aus verschiedenen Bläserklassen, die sich vorher nicht kannten, zusammen spielen, sagt Susanne Mette. Sie sollen erkennen, was Orchester-Alltag bedeutet und sich fragen, ob das etwas für sie ist. Der Erfolg eines Orchesters hänge von Zusammenspiel aller Musiker ab.

Freitagnachmittag pünktlich um 16 Uhr hat das intensive Probenwochenende begonnen. Nach dem gemeinsamen Musizieren und dem Abendessen, gibt es Spiele. Später schauen sie den französisch-schweizerischen Film "Die Kinder des Monsieur Mattheu" aus dem Jahr 2004, in dem Chormusik ein wichtige Rolle spielt. Der Förderverein danke Florian Salewski für die Bereitschaft zu dem Projekt, so Susanne Mette.