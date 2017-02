Acht Liedtexter bei Werkstatt in Frankfurt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es waren weniger Teilnehmer als in den Vorjahren, weil etliche angemeldet Liedermacher kurzfristig aus Krankheitsgründen noch absagten. Trotzdem zeigte sich Organisator Reinhard Schülzke mit der 18. Auflage der "Werkstatt Lied" am Sonntagabend mehr als zufrieden. Drei intensive Tage lagen da hinter ihm und den acht Songschreibern aus halb Deutschland, darunter unter anderem auch Christof Kluge aus Wiesloch bei Heidelberg. Im Gemeindehaus St. Georg "haben wir stundenlang und in kollegialer Atmosphäre an den Texten gearbeitet. Alle konnten viel für sich aus diesem Werkstattwochenende mitnehmen. Den Termin für das nächste Treffen haben wir auch schon abgesprochen", berichtet Schülzke. Traditioneller Höhepunkt der Werkstatt war ein Konzert im Theater Frankfurt am Sonnabend, bei dem die Liedermacher von zwei weiteren jungen Musikern unterstützt wurden. Vor kleinem Publikum erhielt jeder die Gelegenheit, zwei, drei seiner Stücke zu spielen.