Willkommen unter Müllionären

Eberswalde (MOZ) Unter dem Motto "Macht eure Tonnen leer - neue Klamotten müssen her" versammelten sich am Freitag um die 90 Faschingsbegeisterte in der Tornower Gaststätte "Zur Linde", um ausgelassen zu feiern. Andreas Kunkel und seine Familie hatten das ansonsten selten genutzte Gasthaus zur Verfügung gestellt und auch gleich die Bewirtung übernommen.

Das Tornower Kostümfest genießt in Eberswalde und Umgebung beinahe schon Kultstatus. Da machte auch die mittlerweile 39. Auflage keine Ausnahme. Nicht zuletzt wird dieser Ruf durch die originellen Ideen begründet, die den Machern immer wieder einfallen.

Diesmal hatte Anne Bernhardt vom Tornower Dorfclub den Einfall, den ständig wachsenden Anfall von Müll zum Thema zu machen und auf die Schippe zu nehmen. So fanden sich im kunstvoll und detailverliebt dekorierten Saal unter anderem Eierpappen und Joghurtbecher an den Wänden. An anderer Stelle waren alte Zeitungen noch aus DDR-Zeiten zu entdecken.

Genauso skurril wie die Saalgestaltung erschienen die Gäste in teils aufwändig gefertigten Kostümen. Manche hüllten sich in blaue Müllsäcke wie Hartmut Fieleke, andere nannten sich Pfand-Thomas. Kerstin Bernhardt erschien als "Eimer für alle" und Drecks-Queen und Alexander Birk wurde zu Beginn von der Dorfclub-Mannschaft als "Oskar in der Tonne" in einem blauen Behälter auf die Tanzfläche gekarrt. Die Moderation der Programmeinlagen übernahm in gewohnt charmanter Weise Ramona Speer.

Der Tornower Dorfclub hat im vergangenen Jahr einen Generationswechsel vollzogen und seine Reihen deutlich verjüngt. Mit Anne Bernhardt und Jasmin Speer stehen nun auch die Kinder der Altvorderen in der ersten Reihe. "Die Jugend hat eine andere Art zu feiern und traut sich vielmehr", sagt Jürgen Müller, der schon bei den Anfängen des Klubs in den 70er-Jahren mit von der Partie war. Er zeigte sich begeistert von den vielen frischen Ideen der jungen Leute und freut sich, dass die Zukunft des Dorflebens gesichert ist.

Fester Bestandteil der Faschingsfete sind seit mehr als 20 Jahren die Eberswalder Schwärzefüße, die den Saal mit alten und neuen Titeln zum Schunkeln und Mitsingen brachten. So wiegten sich auch Steffi Liber, Silke Mahlendorf und Michaela Preuß ausgelassen zu den Takten. Köstlich amüsiert haben sich auch Margot und Erhard Riedel sowie Karin und Axel Charles aus Basdorf. Beide Paare zählen seit fünf Jahren zu den Stammgästen. "Es ist so toll hier, dass wir gern den etwas längeren Weg in Kauf nehmen", erklärte Erhard Riedel. Die Musik für den bis lange nach Mitternacht andauernden Abend steuerte DJ Christoph Neumann bei.