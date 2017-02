Oranienburger Handwerkermesse: Die Region präsentiert

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Oranienburger Handwerkermesse feierte am Wochenende ihr zehnjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass wurde die Schau in diesem Jahr mit der zum dritten Mal stattfindenden Tourismusmesse zusammengelegt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551794/

Seit der ersten Ausstellung vor zehn Jahren ist unter anderem Fliesenleger Olaf Scholz mit von der Partie. Sein Fazit beim Rückblick auf die vergangenen Schauen: Die Qualität der Aussteller sei merklich besser geworden. "Außerdem ist das Angebot an sich vielfältiger geworden. Heute gibt es hier ein Rundumprogramm für alles, was an einem Haus so gemacht werden muss". Lob fand er außerdem für die Zusammenarbeit mit Organisatorin Heike Bergmann. "Die Vorbereitungen für diese Messe laufen immer sehr angenehm und gut geplant ab", so seine Erfahrungen.

Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) begrüßte die Schau als Zugewinn für die Stadt. "Zum einen können hier regionale Bauunternehmen für sich Werbung machen. Zum anderen können Kunden Produkte und Materialien testen und persönlich Kontakt zu den zuständigen Handwerkern aufnehmen. Das schafft natürlich Vertrauen", war sich Laesicke mit Landrat Ludger Weskamp (SPD) einig. Auch bei den Ausstellern erfreut sich die Messe großer Beliebtheit, in diesem Jahr war die Nachfrage nach Ständen größer als der Platz, den Initiatorin Heike Bergmann den Betrieben zur Verfügung stellen konnte.

Treppenmeister Fritz Müller aus Altlüdersdorf hat schon mehrmals auf der Handwerkermesse ausgestellt, um auch im Südkreis Werbung für sein Unternehmen zu machen, das in Brandenburg mit mehreren Filialen vertreten ist. "Treppensysteme wollten die meisten Kunden zuerst "in echt' sehen, damit sie sich das Gesamtwerk besser vorstellen können", das habe die Praxis gezeigt. Gleichzeitig war ihm und seinen Angestellten daran gelegen, den Nordkreis als Wirtschaftsstandort zu vertreten.

"Der Altkreis Gransee braucht dringend neue Unternehmen", mahnte der Handwerkerveteran. Die teils mangelhafte Verkehrsanbindung mache die Region als Sitz für ein Unternehmen nur wenig attraktiv. "Da muss dringend etwas getan werden, ansonsten fahren die Kunden eben nach Berlin, um einzukaufen". Gleichzeitig sei eine solche Messe eine gute Gelegenheit, Werbung für den Norden Oberhavels als Wirtschaftsstandort zu machen.

Das taten die Tourismusverbände, die auf der dritten Tourismusmesse im HBI-Sportforum vertreten waren, wie beispielsweise ein Reiseanbieter aus Templin. In etwas kleinerem Rahmen konnten sich die Besucher über die Freizeit- und Tourismusangebote, die Oberhavel und das Land Brandenburg zu bieten haben, informieren. Denn wer auf der Handwerkermesse gegebenenfalls konkrete Pläne für den Hausbau in der Region gefasst hat, hat hier ein Bild davon erhalten, wie die Freizeitgestaltung in der neuen Heimat aussehen könnte. "Die Leute kaufen heutzutage nicht mehr nur ein Haus. Sie wollen dann auch das Gesamtpaket und wissen, was sie dazu an Möglichkeiten bekommen, aktiv zu sein", so die Erfahrung von Heike Bergmann.

Zwar fanden sich unter den Ausstellern auch einige große Namen wie der ADAC oder eine große Firma für Magnetschmuck, doch tatsächlich wurde auch einer bunten Auswahl an regionalen Vereinen die Möglichkeit geboten, sich und ihre Arbeit vorzustellen. Da waren neben einer Vielzahl an Sportvereinen zum Beispiel der Modellflugclub Neuholland, der seine schicksten und technisch besten Flieger im Gepäck hatte, genauso wie der Modelleisenbahnclub Oranienburg. Dessen Vorsitzender Detlef Wilhelm hatte sich für diese Messe am Freitag extra einen Urlaubstag genommen, um seine Anlage aufzubauen. Für die kleinen Besucher hatte er sogar eine Einsteigerbahn zum Ausprobieren im Gepäck. Geschichtsinteressierte Menschen wiederum waren beim Geschichtsstübchen aus Birkenwerder an der richtigen Adresse. Geschichte muss nicht trocken sein: Wer Lust hatte, konnte mit originalgetreuen Waschutensilien von vor über hundert Jahren ausprobieren, wie anstrengend der Job der Waschfrauen von damals war. Wichtiger Bestandteil eines jeden Gemeindelebens ist auch die jeweilige örtliche Feuerwehr, hier vertreten durch den Germendorfer Löschzug. Ihr Auftrag war es, Werbung für den Job des Feuerwehrmannes und den Förderverein zu machen. Gerade im Nordkreis haben einige Löschzüge mit Nachwuchssorgen und sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Das Gesamtpaket der beiden Messen bot also ein umfassendes Bild der Region für alle Oberhaveler und die, die es noch werden wollen.