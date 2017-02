Kreistag stimmt über Breitbandausbau ab

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Kreistagsabgeordneten kommen am Mittwoch in Beeskow zu ihrer 16. Sitzung zusammen. Nach der Einwohnerfragestunde, die in der Regel spärlich genutzt wird, wird der neue Landrat Rolf Lindemann einen Geschäftsbericht abgeben und Fragen der Fraktionen beantworten.