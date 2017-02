Auf Reisen durch die Heimat

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Am Donnerstag wird um 19.30 Uhr zum vorletzten Vortrag der beliebten Reihe Fernwehbilderbogen in den Palas der Burg Storkow geladen. Unter dem Titel "Deutschland - das letzte große Abenteuer" zeigt Referent Bruno Maul eine neue Sicht aus und auf Deutschland. Was gibt es noch zu entdecken in unserer Heimat? So lautet die Frage des Abends.

Interessierte Besucher sind eingeladen, Bruno Maul und Manuela Wetzel mit Tochter und Hund Billy auf ihrer Reise durch die unbekannten Orte Deutschlands zu begleitet. Zu entdecken gibt es dabei viel - neue Dörfer und neue Menschen. Der Aufruf an die Gäste: Stellen Sie sich einmal Ihr eigenes Dorf, Ihre eigene Stadt aus der Sicht eines Neuankömmlings vor. Wie würden dann das Dorf oder die Stadt wirken?

Ihre Reise führte Bruno Maul und Co. zunächst durch liebliche Landschaften aus dem Allgäu, die Altmühl entlang, an Nürnberg vorbei. Weiter ging's an der Pegnitz in Richtung Thüringer Wald. Die weiße Elster lotste die Radler direkt ins Zentrum Leipzigs, ebenso wie sie dann über den malerischen Spreewald entlang der Spree nach Berlin rollten. Ein landschaftliches Highlight war die Mecklenburgische Seenplatte über welche sie dann die Ostsee erreichten. Halbzeit war dann in Flensburg.

Den Rückweg setzten sie entlang der Nordsee fort. Über Emsland und Münsterland rein in den Kohlenpott und raus am Rhein entlang weiter in Richtung Süden. Kurz vor Mannheim verließen sie den Rhein. Der Odenwald verlangte ihnen noch einiges an Muskelkraft ab und auch die Steigungen der Schwäbischen Alb wurden von den beiden Oberallgäuern unterschätzt.

Nebenbei sind die Reisenden wieder einmal ihrem Motto "auf den Spuren der Musik" treu geblieben und haben Straßenmusiker interviewt und porträtiert, aber auch deren Musik aufgenommen, um einmal hin zu hören, wie Deutschland klingt. Lustige und melancholische Gitarren- und Akkordeon-Musik untermalen die fotografischen Werke des Berufsfotografen Bruno Maul.

Karten sind im Vorverkauf für 10 Euro in der Tourist-Info in Storkow, Tel. 033678 73108, erhältlich.