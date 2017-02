SSV PCK I erobert die Tabellenspitze

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt/Criewen (MOZ) Einen Doppelspieltag hat es in der Volleyball-Uckermarkliga gegeben. Titelverteidiger SSV PCK Schwedt I übernahm nach diesem die Tabellenführung. Verfolger VC Angermünde ist aber noch zwei Spiele in Rückstand - er muss erst am 23. Februar wieder ran.

Gegen die eigene Zweite gelang PCK I noch ein deutliches 2:0 (25:22, 25:17). Gegen Schlusslicht UPM war dann wesentlich größerer Widerstand zu überwinden.Während der erste Satz standesgemäß gewonnen wurde (25:15), spielte der Kontrahent im zweiten ganz groß auf (21:25). Im Tiebreak besann sich das erfahrene PCK-ITeam auf seine Stärken und gewann ihn überlegen mit 15:3. In der Partie PCK II gegen UPM spielte das SSV-Team konzentriert und mit wenigen Fehlern - ein klares 2:0 (25:17, 25:22) sprang heraus.

Zeitgleich zum Spieltag in der Talsand-Sporthalle gab es drei Begegnungen in Criewen. Im vereinsinternen Borussen-Duell schaffte die Erste nur einen knappen 2:1-Sieg (19:25, 26:24, 16:14). Criewen II verlor anschließend mit 0:2 (22:25, 15:25) gegen die in der Tabelle drittplatzierten Angermünder Ballsportler. Eine spannende Begegnung lieferten sich schließlich Criewen I und ABS: Erst im Tiebreak ging das Match äußerst knapp mit 2:1 Sätzen (20:25, 25:19, 15:13) an das Borussia-Team.