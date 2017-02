Ein kleines Schnäpperken auf den 108.

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Ein Schnäpperken am Tag, das ist für Ida Adam kein Alkohol, sondern Medizin. Sonntag konnte die gebürtige Ostpreußin, die nach dem Krieg in Marienthal eine neue Heimat fand und seit knapp vier Jahren im Zehdenicker Seniortenzentrum der AWO lebt, ihren 108. Geburtstag feiern. Zwei der ersten Gratulanten am Vormittag waren der Zehdenicker Bürgermeister Arno Dahlenburg und Stadtverordnetenvorsteher Hartmut Leib (beide SPD), die der Jubilarin vor allem Gesundheit wünschten. Bis 2013 lebte Ida Adam noch gemeinsam mit ihrer inzwischen verstorbenen Schwester in Marienthal. Da sie mittlerweile gepflegt werden muss, war der Umzug nach Zehdenick notwendig. Ida Adam liebt die Natur und die Tiere. Sie freut sich immer, wenn die Therapietiere im Haus sind und sie einen Hund oder ein Kaninchen streicheln kann. Derzeit hofft sie Seniorin auf den Frühling, weil sie dann auch wieder den Garten genießen kann. Auf Grund ihres hohen Alters verkraftet ihr Kreislauf derzeit den Wechsel zwischen Wärme und Kälte eher schlecht.