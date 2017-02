Schwache Vorstellung des SV

artikel-ansicht/dg/0/

Nur zwölf Spieler standen in dem Eberswalder Trainer Torsten Raeck zur Verfügung. Aus dem Stammaufgebot fehlte Tomasz Romanowski, dafür bekam Edward Dochow aus der zweiten Mannschaft eine Einsatzchance.

Die Eberswalder hatten sich vorgenommen, nach dem Unentschieden gegen Cottbus II weiter zu punkten und so den Abstand zu den Abstiegsplätzen wieder zu vergrößern. Doch daraus wurde nichts und der 1. SV steckt weiter im Keller der Brandenburgliga.

Dabei begann es für die Gäste gar nicht so schlecht beim Tabellenzehnten. Die Barnimer spielten nicht überragend, aber recht ordentlich und der Spielstand war bis kurz vor dem Halbzeitpfiff stets sehr knapp. Keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen und die Führung wechselte mehrfach. Die Eberswalder führten 2:1, 4:3, 6:5 und sogar 10:9. Die Gastgeber hatten dann aber nach dem 10:10, etwa zehn Minuten vor der Halbzeitpause, das bessere Ende für sich. Nach dem 12:11 in der 25. Minute, konnten sie erstmals einen 3-Tore-Vorsprung bis zur Halbzeit heraus werfen und mit einer 15:12-Führung in die Kabine gehen. In der ersten Halbzeit konnte man der Gästeabwehr eine gute Note geben, aber wie schon in anderen Spielen des 1. SV, wurde im Angriff zu viel vergeben.

Für die zweite Hälfte nahmen sich die Eberswalder vor, den Abstand wieder zu verringern und mit einem erfolgreichen Angriffsspiel das Ergebnis zu ihren Gunsten zu gestalten. Doch schon nach knapp fünf Minuten war der Plan Makulatur. Fünf Angriffe in Folge wurden nicht zu Toren genutzt, darunter ein Siebenmeter und zwei Konter. Während die Deckung auch in der zweiten Hälfte ordentlich agierte, kam der Angriff einfach nicht ins Rollen. Nach den vergebenen Chancen der Eberswalder, schalteten die Hausherren schnell um und kamen durch Konter zu leichten Toren. Keiner der Gästespieler konnte an diesem Tag überzeugen und alle Spieler vom Torhüter bis hin zum letzten Feldspieler konnten die Erwartungen nicht erfüllen. Aus dem 15:12-Halbzeitergebnis wurde schnell ein 19:12 und es war schon eine Vorentscheidung gefallen. Bis auf zehn Tore (26:16 und 27:17) bauten die Rangsdorfer ihren Vorsprung aus. Am Ende waren es beim 27:18 neun Tore Differenz, ein Ergebnis das sich kein Eberswalder vor Spielbeginn vorgestellt hatte. Etwa 20 Eberswalder Fans unterstützen lautstark ihre Mannschaft, doch am Ende ohne Erfolg.

Jetzt muss sich die Mannschaft von Trainer Torsten Raeck in den nächsten Spielen zusammenraufen und so zu spielerischer Sicherheit, gepaart mit einer soliden Chancenverwertung, zurückfinden. Es zeigte sich in Rangsdorf auch wieder, dass der Druck aus dem Rückraum zu gering ist. Meistens lastet die Verantwortung dabei auf Moritz Assmann, von den anderen Aufbaupositionen bekommt er oftmals zu wenig Unterstützung.

Die Abstiegszone in der Brandenburgliga beginnt jetzt schon mit Platz 6 (Wildau 12:12 Punkte) und der Tabellenvorletzte die HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst hat nur drei Punkte weniger (9:17) auf dem Konto. Der 1. SV Eberswalde liegt mit 11:15 Punkten, punktgleich mit dem PHC Wittenberge, Lok Rangsdorf und dem Oranienburger HC II auf Platz sechs. Noch sind es neun Spiele bis zum Saisonende und da müssen die Eberswalder noch einige Punkte einsammeln, um in der nächsten Saison wieder in der Brandenburgliga antreten zu können.

Am nächsten Spieltag müssen die Eberswalder beim Tabellenletzten, dem MTV Altlandsberg II, antreten. Hier ist ein Sieg Pflicht, alles andere würde sich für die Mannschaft sicherlich negativ in der Tabelle niederschlagen.

Das nächste Heimspiel des 1. SV findet am 25. Februar im Sportzentrum Westend statt, Gegner ist hier die Mannschaft des PHC Wittenberge.

Eberswalde: Kulitzscher, Piontek - Stooß (2), Hoffmann (1), Haida (1), Assmann (2), Jaenichen, Sommerfeld (1), Raeck, Skenderi (7/5), Osterloh (4), Dochow