Linke übt heftige Kritik an Verwaltung

Fürstenwalde (MOZ) Nachdem in den Fachausschüssen der Fürstenwalder Stadtverordnetenversammlung die Diskussion über den neuen Haushalt begonnen hat, lud die Linke-Fraktion am Sonnabend zu einer öffentlichen "Haushalts-Werkstatt" ein. Der Fraktionsvorsitzende Stephan Wende kritisierte in einer Bilanz am Sonntag die Stadtverwaltung. Diese verwende als Basis für das Zahlenwerk unverständlicherweise nicht den aktuellen Jahresabschluss, sondern die Fortschreibung falscher Annahmen. "Haushaltsklarheit und -wahrheit geht anders", sagte er. Zudem fehle im Entwurf eine Aussage zur Radverkehrskonzeption und dessen Umsetzung, ebenso wie eine finanzielle Untersetzung der Klimaschutzkonzeption.