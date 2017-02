Reise zum Kältepol der Erde

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) In der heutigen bis in den letzten Winkel vermessenen Welt sind geografische Entdeckungen selten. Umso mehr beeindruckte am Freitagabend im kleinen Saal des Kulturhauses eine Dia-Filmshow des Rostockers Ronald Prokein.

Reist in die unwirtlichsten Regionen der Welt: Ronald Prokein. Der Rostocker berichtete in Seelow von seiner Tour durch verschiedene Länder der Erde. © Cornelia Mikat

Der Autor, Extremsportler und Weltenbummler berichtete über eine Fahrt von über 11 000 Kilometer zum Kältepol der Nordhalbkugel und weiter durch die Mongolei, China, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia und Singapur bis ins australische Outback. Am ersten Zielpunkt seiner Reise, in Nordostsibirien, baute er gemeinsam mit seinem Weggefährten Andy Winter eine neue Wetterstation auf.

Das Projekt, unterstützt unter anderem vom Meteorologen und Wetterpromi Jörg Kachelmann, diente dem Nachweis, dass es in dem Ort Jutschugej (600 Kilometer östlich von Jakutsk) noch kälter werden könnte als in der bisher offiziell kältesten sibirischen Stadt Oimjakon. Dort erreichte das Thermometer am 6. Februar 1933 minus 67,8 Grad Celsius. Den Titel kältester bewohnter Ort beansprucht in der Region aber auch noch Werchojansk, in dem solche Minusgrade bereits am 5. Februar 1892 gemessen wurden. Ronald Prokein schilderte in Seelow sehr anschaulich die an ihn, seinen Weggefährten und den sie begleitenden Schäferhund sowie ihr Expeditionsauto gestellten Extremanforderungen. Die frostigen Außentemperaturen führten zum Beispiel dazu, dass in dem von ihnen benutzten alten Lada Niva trotz Heizung nur noch eine Temperatur von minus 36 Grad herrschte. Hinter dem Baikalsee fuhren die Weltenbummler auf einer der gefährlichsten Straßen der Welt. Bei der Überwindung von Problemen halfen ihnen mehrmals freundliche und hilfsbereite einheimische Kraftfahrer.

In Jutschugej angekommen, erfuhren sie von einem tragischen Unfall eines alten Bekannten. Der Jakute Polikari hatte nach Erfrierungen in der Taiga beide Hände verloren. Nach Deutschland zurückgekehrt, organisierte das Expeditionsteam eine erfolgreiche Spendenaktion für den Kauf zweier Prothesen.

Durch China durften die Weltenbummler unverhofft nicht mit ihrem Privatfahrzeug reisen. So ging es mit dem Zug oder per Anhalter weiter. In Australien kauften sie einen alten Toyota. Doch Ronald Prokein ließ es sich als Extremsportler nicht nehmen, die letzten 100 Kilometer bis zum Endpunkt ihrer Reise - das war Marble Bar, einer vielfach als heißestem Ort des fünften Kontinents bezeichneten kleinen Stadt - durch eine glutheiße trockene Landschaft zu Fuß zurückzulegen.

"Das war total spannend", bekannte Peter Strohbach, der mit seiner Frau Monika ins Kulturhaus gekommen war. "Mir war, als ob ich die reise miterlebt habe." Allerdings könne er sich, obwohl schon Extremsituationen miterlebt, kaum vorstellen, in solch unwirtlichen Gegenden zu bestehen. Dass man dort die Lkw zu Beginn der Frostperiode anwerfe und sie dann bis zum Frühjahr Tag und Nacht durchlaufen lasse und dabei sogar betanke, sei schon etwas, was hier schwer vorstellbar sei. Und ihn habe beeindruckt, wie die Menschen dort einfach, aber glücklich leben, während hierzulande die Masse immer nur nach mehr Konsum strebe. Eine Frage, die ihn bei den Bildern auf der Tour durch Australien bewegt habe, konnte Ronald Prokein nicht beantworten. Der Weltenbummler fuhr bei bis zu 50 Grad Plus auf gut ausgebauten Straßen. Dennoch bleibe der Asphalt dort glatt, während sich hier schon bei einigen Tagen Hitze die Straßen wölben.