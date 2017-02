Lebhafte Nachmittage im Literatur-Café

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es war vor gut zwei Jahren, als das Fortbestehen des Literatur-Cafés in Frage stand. In der Stadtbibliothek war kein Platz mehr. Bei der Suche nach neuen Räumen sprang dann das Kleist-Museum ein. Für Ruth Werner, neben Renate Jahnz eine der Initiatorinnen des Zirkels, war das rückblickend ein Glücksfall. "Wir fühlen uns hier wirklich wohl", sagt sie bei dem jüngsten Treffen vor ein paar Tagen.

Über ein Dutzend Frankfurter haben sich diesmal zusammengefunden, um über gelesene Bücher zu sprechen und anderen vorzustellen. Für Rositha Richnow und ihren Mann Hans sind die Treffen, die jeweils am zweiten Donnerstag im Monat stattfinden, fest im Kalender eingetragen. Das Lesen mache so gleich doppelt Spaß. "Durch die Themenvorschläge erlangt man auch von anderen Sachen Kenntnis und erhält neue Anregungen", sagt sie.

Christine Kirchner ist wiederum erst zweimal da gewesen. Sie sei aber sehr nett aufgenommen worden, berichtet sie. "Die Literatur erlebt man so noch stärker", empfindet Ella Schleebe. Bisher hatte sie an einem Literaturtreff der Volkssolidarität teilgenommen. Dort wurden es dann aber immer weniger. Im Literatur-Café hat sie nun eine neue literarische Heimat gefunden.

Dass es hier keinen Schwund an Interessierten gibt, liegt sicher auch an den Moderatorinnen Ruth Werner und Renate Jahnz. "Sie machen eine ganz professionelle ehrenamtliche Arbeit", lobt Jutta Latuske. "Beide sind sehr kenntnisreich und es ist erstaunlich, wie viel sie gelesen haben".

In der Tat ergänzen sich beide phantastisch. Sachbücher sind an diesem Tag das Thema. Was sich erst einmal ziemlich trocken anhört, entpuppt sich als buntes Potpourri. Ruth Werner schlägt einen Bogen zu den Schüttelreimen der Bundesumweltministerin Hendricks, die derzeit für Aufregung sorgen, und stellt ein Buch mit Sponti-Sprüchen der 70er- und 80er-Jahre vor. Eine andere Teilnehmerin hat ein Buch mit Texten und Bildern zu Berliner Hinterhöfen mitgebracht und Rositha Richnow einen Erziehungsratgeber. "Der kommt bei mir 30 Jahre zu spät", meint eine Dame aus der Runde - den Spaß zu lesen und darüber zu reden merkt man allen an. "Wir freuen uns natürlich immer über neue Menschen in unserer Runde", sagt Ruth Werner. Eine Pflicht, Bücher vorzustellen, gebe es nicht. Man darf auch nur zuhören und sich inspirieren lassen.

Nächster Treff ist am 9. März um 16 Uhr im Kleist Museum.