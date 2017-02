Mitreißende Tanzwut

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Tänzer und Musiker aus Irland haben am Sonnabend die Bühne im großen Saal des Schwedter Theaters gesteppt. Das Gastspiel der "Danceperados of Ireland" war seit Wochen ausverkauft. Die "Tanzwütigen", wie man den Namen des Ensembles übersetzen könnte, machten ihrem Ruf alle Ehre. Am Ende dankte das Publikum mit donnerndem Applaus. "Bei den Tanzschritten würden mir glatt die Beine abfallen", scherzte eine ältere Dame.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551807/

Choreograph Michael Donnellan hat sich die komplizierten und geradezu artistisch anmutenden Schrittkombinationen ausgedacht. Er selbst hat die Feinheiten des irischen Stepptanzes von Kindesbeinen an aufgesogen. Schon mit fünf Jahren bekam er seine ersten Kinder-Stepptanz-Schuhe geschenkt.

Für die "Danceperados" hat Michael Donnellan junge Tänzer aus einer großen Bewerberschar ausgewählt. Die Zwölf, die in Schwedt über die Bühne wirbelten, gehören zu den Besten der Besten und bringen es gemeinsam auf 40 World Dancing Champion Titel. Scheinbar federleicht und anmutig schwebten die Tänzerinnen in Schwedt über die Bühne. Stepp und Spitzentanz wechselten sich ab. Die hohe Klickzahl ihrer Stepps wurde nur noch von ihren männlichen Tanzkollegen übertroffen, die sich einen Wettbewerb in Schnelligkeit lieferten. Orkanartigen Applaus gab es für die vier "Mill-Dancer", die Mühlentänzer.

Doch die Danceperados sind nicht nur eine reine Tanzshow. Die begleitende Musik ist live gespielt. Sängerin Geraldine MacGowan moderierte die Show und erinnerte mit ihrer sanften Stimme an Erzählungen am Lagerfeuer. Das Publikum kann die sechs Musiker an Fiddle, Bodhran oder Akkordeon genau verfolgen. Die Songs und Tänze wirken mitreißend. Die Balladen zeigen, worin die Iren große Meister sind - im Melancholischen. Die "Danceperados" ließen eine verlorengegangene Zeit wieder aufleben. Sie erinnerten an die Kultur der irischen Traveller, also der reisenden Schuster, Scherenschleifer und Kesselflicker. Die zogen noch bis in die 1970er-Jahre hinein mit ihren Pferdewagen übers Land, brachten Neuigkeiten in die entferntesten Dörfer und wärmten sich abends am Lagerfeuer.

Auf der Bühne eingeblendete Fotos von Originalporträts widerspiegelten das harte Leben der Traveller, dem sie dennoch Feste und Freude abtrotzten. Es ist ein großes Verdienst der "Danceperados" diesen in Deutschland wenig bekannten Teil der irischen Geschichte so berührend verdeutlicht zu haben.