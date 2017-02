artikel-ansicht/dg/0/

Los Angeles (dpa) Die Britin Adele hat bei den Grammy-Awards den Preis für das beste Album des Jahres gewonnen. Sie setzte sich mit «25» in Los Angeles unter anderem gegen «Lemonade» der US-amerikanischen R&B-Sängerin Beyoncé durch. Nominiert waren auch Justin Bieber für «Purpose», Drake für «Views» und Sturgill Simpson für «A Sailor's Guide to Earth». Adele ist mit fünf Preisen die große Siegerin des Abends. Ihre Pop-Ballade «Hello» hat den Grammy-Award in der Kategorie bestes Lied des Jahres gewonnen.