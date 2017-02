Winterspaß für Taktiker

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551814/

Zu Après-Ski-Musik herrscht dort schon kurz nach Beginn Sektstimmung und Siegerlaune. Mit Schwung lässt Nadine Schwarz den mehrere Kilo schweren Teller mit Stiel übers Kunsteis schlittern. Die 36-Jährige jubelt - ihr orangefarbener Eisstock ist näher am Puck - der hier Daube heißt - gelandet als der blaue vom Nachbarteam. Darum geht es in dem Spiel. "Das läuft sehr gut für uns", sagt die Turnerin. Dabei ist ihr Team von der Eberswalder Turnerschaft das erste Mal beim Eisstockschießen dabei. "Wir haben das vorher nie ausprobiert. Für uns geht's einfach ums Gemeinschaftliche", sagt Nadine Schwarz.

Für die vier vom Team "Sturmholzwurm" aus Bernau sieht das etwas anders aus. "Wir wollen das Ding gewinnen", erklärt Markus Blumrich. Ganz so verkniffen meinen es die 35- bis 40-Jährigen Spieler aber gar nicht. Das aus einer Mannschaft von Freizeitfußballern heraus gegründete Team ist schon zum siebten Mal dabei. Auch wenn der Funke auf Außenstehende nicht so leicht überspringt, sei der Strategiesport einfach richtig spannend. "Ein Stein kann jederzeit alles verändern", sagt Lars Dienemann. "Das hat viel mit Taktik zu tun." Und ihre Strategie wäre? "Auf die Fehler des Gegners warten", erklärt Dienemann.

Diese Taktik geht am Ende nicht auf. Die Eberswalder Vorrunde entscheidet der Elektrobetrieb Brendel für sich. Für das Finale im Sportzentrum Westend am 2. April qualifizieren sich auch die Firmenteams Physiotherapie Rannow (Lichterfelde) und Semcoglas Eberswalde. Chancen aufs Finale haben aber auch noch Teams, die an den nächsten Vorrunden teilnehmen: am 18. März in Bernau oder am 25. März in Finowfurt.