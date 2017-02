Die Faszination der kleinen Pfeile

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Das Werfen der Pfeile auf eine Scheibe ist der neue Volkssport. In immer mehr Sportvereinen, aber auch privaten Gruppen frönen Frauen und Männer dem Dartspiel. Der Golzower Sportverein hat am Sonnabend in der Oderbruchhalle seine 6. offene Meisterschaft ausgetragen.