Kurstadtfeuerwehr rückt 143-mal aus

Bad Freienwalde (MOZ) Während vielerorts über Mitgliederschwund in den Feuerwehren geklagt wird, kann die Kurstadt auf eine einsatzstarke Truppe verweisen. Das vor allem auch, weil die Politik hinter den Blauröcken steht. Das wurde zur Jahreshauptversammlung am Freitag noch einmal deutlich.

Landesweit ist die Zahl der Männer und Frauen in den freiwilligen Feuerwehren erstmals unter die Grenze von 40 000 gerutscht. Als Grund wird oft der demografische Wandel genannt. Der macht auch vor Bad Freienwalde nicht halt. Die Alters- und Ehrenabteilung der Kurstadtfeuerwehr zählt mittlerweile 14 Blauröcke. Doch ihnen stehen 36 aktive Feuerwehrmänner und -frauen gegenüber. Am Freitag konnten mit Chris Mathias und Thomas Böttcher zudem zwei Quereinsteiger sowie fünf Anwärter aus der Jugendfeuerwehr aufgenommen werden. Die zählt 31 Mädchen und Jungen. Das lässt optimistisch in die Zukunft blicken. Deshalb galt auch diesmal wieder zuerst der Dank des Ortswehrführers den acht Jugendwarten - Guido Bell, David Seeger, David Koß, Mandy Strenzel, Gloria-Angelia Sell, Danny Rühl, Andreas Pankow und Henry Boche. Die Stabilität und die erreichten Ergebnisse seien Ausdruck der kontinuierlichen Arbeit der Jugendwarte. "Es wird aber nicht leichter, das erreichte Niveau zu halten und weiter zu festigen", so Alexander Schmidt. Eine Herausforderung werde es sein, den Kindern weiterhin ein abwechslungsreiches Jahr zu bieten. Für die in den Schulen und Kitas veranstalteten Projekttage, die auch der Nachwuchsgewinnung dienen, wünschte sich der Ortswehrführer eine noch größere Unterstützung weiterer Blauröcke.

Die leisten mit Blick auf die 2016er-Jahresbilanz ohne Zweifel schon eine beachtliche Arbeit - freiwillig und zusätzlich zu ihren täglichen beruflichen und privaten Verpflichtungen. Solche Zahlen wie 2210 Ausbildungsstunden nötigen dem Außenstehenden Respekt ab. Aber nicht umsonst kann die Kurstadtwehr einen hohen Ausbildungsstand verweisen. So zählt die Wehr zum Beispiel 35 Sprechfunker, 25 Atemschutzgeräteträger, 21 Maschinisten für Löschfahrzeuge, neun Maschinisten für Rüstwagen, zwei Bootsführer für Binnengewässer, 20 Motorkettensägenführer, vier Gruppen-, vier Zug- und drei Verbandsführer. Nur qualifizierte Rettungskräfte können im Ernstfall die richtigen Entscheidungen treffen.

Diesem Grundsatz diente unter anderem auch die zweitägige Heißausbildung im Juli. Dabei lernten 24 Blauröcke in einem Holz befeuerten Brandcontainer die Gefahren eines sogenannten Flashover, einer Durchzündung in einem abgedichteten Raum kennen. "Es war ein voller Erfolg und ein super Training für die Kameraden. Wir konnten unsere eigenen Grenzen erfahren und nehmen jede Menge Wissen mit in unsere zukünftigen Einsätze", so der Ortswehrführer.

Die Zahl der zurückliegenden Einsätze hat sich erneut erhöht. Wurden die Blauröcke vor zwei Jahren 117-mal alarmiert, stieg die Zahl der Alarmierungen 2016 auf 143. Damit fährt die Ortsfeuerwehr Bad Freienwalde die Hälfte der Einsätze aller Ortsfeuerwehren. 52-mal mussten die Einsatzkräfte zu Bränden ausrücken, unter anderem zu einem Großbrand in einem ehemaligen Möbelhaus in der Bahnhofstraße am 23. Juni.

Weitaus öfter, nämlich 91-mal (62 in 2016), waren die Blauröcke bei technischen Hilfeleistungen gefragt. Dabei lag die Zahl der Türnotöffnungen bei 22. "Hilfeleistungseinsätze sind jetzt fast schon ein tägliches Geschäft und bestimmen bis zu zirka 75 Prozent des Einsatz", bilanzierte Schmidt. Entsprechend müsse künftig die Ausbildung gestaltet werden.

Insgesamt leisteten die Einsatzkräfte der Bad Freienwalder Feuerwehr 4897 Stunden. Die Mehrzahl der 143 Einsätze, nämlich 105, wurden am Tag zwischen 6 und 18 Uhr gefahren.

Dass im vergangenen Jahr der Weg für den Ersatzneubau für die Bad Freienwalder Feuerwehr und den Rettungsdienst am Standort in der Wriezener Straße geebnet werden konnte, dafür dankte Alexander Schmidt Bürgermeister Ralf Lehmann, den Fachbereichsleitern Jens Schmoldt und Christian Nörtemann sowie den Stadtverordneten, die sich geschlossen hinter die Feuerwehr gestellt haben.

Dem Dank schloss sich Stadtwehrführer René Erdmann an. "Der lang gehegte Wunsch der Wehr nach einer zeitgerechten, modernen Unterbringung wandelt sich nun vom Wunsch zur Wirklichkeit", so Erdmann. Die Voraussetzungen seien geschaffen.

Wann genau es losgeht, steht noch nicht fest. Der Haushaltsplan der Stadt Bad Freienwalde sei noch nicht genehmigt, erklärte Bürgermeister Ralf Lehmann. Das sei allerdings Voraussetzung für die Kreditaufnahme. Daraus sollen die Eigenmittel für die Förderung fließen. Sieben Anträge liegen dem Innenministerium vor. 15 Millionen Euro stehen aus diesem Topf zur Verfügung, beantragt sind aber 38 Millionen Euro. Im März soll eine Entscheidung getroffen werden.

Seine Entscheidung hingegen hat der neue Kreisbrandmeister, Sebastian Nestroy, bereits getroffen. Kurz nach seiner Amtsübernahme sei er vom Innenministerium um eine Stellungnahme hinsichtlich des Förderantrages der Bad Freienwalder gebeten worden. "Die Stadt Bad Freienwalde steht auf Platz 1 meiner Prioritätenliste", verkündete Nestroy am Freitag. Das sei kein Geschenk, sondern eine fachliche Entscheidung.

Und sollte am Ende die Förderung für den Ersatzneubau, wenn sie kommt, nicht in der erwarteten Höhe ausfallen, "dann werden wir sicher nicht zurückzucken", sagte Stadtverordnetenvorsteher Jörg Grundmann (Linke). "Für meine Person kann ich versichern, dass wir die Dinge zu einem guten Ende bringen werden", so Grundmann.

Jutta Lieske baute eine Brücke nach Potsdam. Die SPD-Landtagsabgeordnete und Bürgermeister-Kandidatin in Bad Freienwalde lud Vertreter der Feuerwehr am 28. Februar nach Potsdam ein. Dann findet der Feuerwehrempfang der SPD-Landtagsfraktion statt. "Dann können Sie vielleicht das Gespräch mit dem Innenminister und dem Ministerpräsidenten suchen", so die erfahrene Politikerin.