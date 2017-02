Wieder Einbrüche in Eigenheime

artikel-ansicht/dg/0/

Herzfelde/Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Sonnabendabend hörte ein wachsamer Nachbar verdächtige Geräusche und schaute vor seinem Haus nach. In diesem Moment sah er drei unbekannte Männer vom Grundstück seines Nachbarn rennen, wobei eine der drei Personen einen Rucksack mit sich führte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass die Unbekannten einen Stein vor der Terrassentür zurückgelassen hatten. Mit diesem Stein wurde vermutlich versucht, auf das Fensterkreuz des Sprossenfensters gewaltsam einzuwirken. Dadurch wurde bereits ein Teil der Verstrebung beschädigt. Ein Eindringen in das Einfamilienhaus gelang den Tätern jedoch nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551819/

Unbekannte schlugen Sonnabendnachmittag vermutlich mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür ein. Im Einfamilienhaus durchwühlten die Täter mehrere Schränke und entwendeten Bargeld sowie den Schlüssel eines Passat. Sachschaden: 900 Euro.

Die Polizei ruft die Bevölkerung in diesem Zusammenhang auf, weiterhin wachsam zu bleiben und jeden verdächtigen Umstand - verdächtige, ortsfremde Fahrzeuge oder Personen - in der Wohnumgebung, insbesondere in Siedlungen mit Einfamilienhausbebauung, umgehend der Polizei zu melden.

Wer länger verreist, sollte Kontakt mit einem Nachbarn des Vertrauens aufnehmen oder Angehörige beauftragen, das Eigenheim zu beaufsichtigen. Erinnert sei an dieser Stelle an die Aktion "Wachsamer Nachbar".