Abc-Schützen auf Löwenjagd

artikel-ansicht/dg/0/

Passow (MOZ) Nach der Geburt ist die Einschulung des Kindes das nächste einschneidende Ereignis für Familien. Am Sonnabend waren Eltern der künftigen Schulanfänger der Passower Grundschule "Cornelia Funke" zur Anmeldung ihrer Sprösslinge eingeladen. Das war nicht nur ein aufregender Vormittag für die Erwachsenen, sondern auch für die 15 Mädchen und Jungen, die an diesem Tag begrüßt wurden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551820/

Während die Lehrerin Angelika Kroy den Eltern in einer Power-Point-Präsentation die verlässliche Halbtagssschule mit ihren schulischen und außerschulischen Angeboten näher vorstellte, gingen die Abc-Schützen auf Safari-Jagd. Ein Projekt, dass sich in den vergangenen Jahren bewährt hat, um die Vorschulkinder und ihren Entwicklungsstand besser kennenzulernen. Sie absolvieren in verschiedenen Räumen vier Stationen, zu denen sie von Schülern der fünften und sechsten Klassen begleitet wurden. Dabei ging es um die Sprache, um Zahlen und Formen, um den Körper und um die sportlichen Fähigkeiten.

Nachdem alle Stationen absolviert waren, wurde ein Löwenbild gepuzzelt. Dann ging es im Schulhaus gemeinsam auf Löwenjagd. Tatzenabdrücke wiesen den Mädchen und Jungen den Weg in die Bibliothek im Obergeschoss. Dort trafen sie auf eine nette, kleine Löwin. Die sechsjährige Annabell aus der jetzigen ersten Klasse steckte in einem Löwenkostüm. Von ihr und der künftigen Klassenleiterin Birgit Fleske bekamen alle Kinder einen Löwenorden. Auf dessen Rückseite standen die Termine für die Schnupperstunden, die es vor der Einschulung geben wird. An acht Montagen kommen die Kinder in die Vorschule.

Während der Safari-Jagd meldeten die Eltern ihre Kinder im Schulsekretariat an oder informierten sich über den Hort. Bei Kaffee und Kuchen, den der Schulförderverein anbot, war auch mehr über dessen Arbeit zu erfahren.

Ob die 15 Mädchen und Jungen, die sich am Sonnabend an der Grundschule vorstellten, auch wirklich die nächste erste Klasse bilden, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. Es könnten noch Kinder dazukommen oder weniger werden. "Es kommt auf die schulärztliche Untersuchung an", erklärt Birgit Fleske, die schon seit 30 Jahren im Beruf ist und schon viele Erstklässler begleitet hat.