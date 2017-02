Sprache als Schlüssel zur Integration

artikel-ansicht/dg/0/

Zum Abschluss der beiden Hohen Neuendorfer Ausstellungen über Flucht, Vertreibung, Überleben, Heimat und Heimatlosigkeit moderierte Manuela Stamm im Rathausfoyer eine recht bewegende Podiumsdiskussion, die immer wieder den zeitlich gesetzten Rahmen zu sprengen drohte, weil individuelle Geschichten nun einmal komplex sind.

"Die Flucht sitzt noch da drin", sagt Ursula Kroll und fasst sich an den Kopf. "Ich kann heute noch nicht in einen Keller gehen." 1936 in Stettin geboren, musste sie ab 1943 mit ihrer Mutter und vier Geschwistern jede Nacht in den Luftschutzkeller gehen, so erinnert sie sich. Schließlich flüchtete die Familie in die Kleinstadt Pollnow, wo sie einquartiert und gut aufgenommen wurde. Im Januar 1945 ging es bei Eis und Schnee per Zug erneut los. Bei Bauern in Mecklenburg-Vorpommern kamen sie unter. "Doch da wurden wir nicht gut empfangen. Wir galten als ,Polacken', weil wir aus dem Osten kamen", erzählt Ursula Kroll. Viel geredet habe sie mit den Eltern über diese Zeit nicht, sagt Ursula Kroll auf Manuela Stamms Frage. Sie selbst hat über die Flucht später als Lehrerin aber mit ihren Schülern über diese Zeit gesprochen.

Siglinde Kenzler wurde 1935 im heutigen Kaliningrader Gebiet geboren. Sie habe vom Krieg zuerst nur vereinzelte Verdunkelungen in der Schule mitbekommen. Auch "Frontbriefe" schreiben musste sie, und die Lehrer zeichneten ein Schrecksbild über "den Russen". Mit anderen Vertriebenen kam Siglinde Kenzler "auf einem unendlich langen Treck" ins Gefängnis Friedland und später nach Litauen, wo sie bis Mitte der 1950er-Jahre blieb. Da die Mutter 1947 starb, wurden sie und ihre Geschwister zu sogenannten "Wolfskindern". Ohne die Hilfe der Litauer hätte sie nicht überlebt, sagt Siglinde Kenzler heute.

Der Zehntklässler Adnan war zwölf, als in Syrien der Krieg ausbrach. "Es ist schwierig, wenn man die Menschen tot sieht", sagt er. "Es war richtig viel, ich war klein, habe das nicht verstanden." Vor anderthalb Jahren hat er sich ohne Familie, aber mit 40 anderen Flüchtlingen, nur mit einem Rucksack, Jogginghose, Ersatzschuhen und Essen auf den Weg nach Deutschland gemacht: über Libanon, die Türkei, Griechenland, Serbien, Ungarn und Österreich. "Die größte Angst hatte ich im Schlauchboot", sagt er. "Wenn das kaputtgeht, wie kann ich drei Kilometer weit schwimmen?" Mit zehn jungen Syrern wohnt er in einer WG in Birkenwerder. Inzwischen spricht Adnan sehr gut Deutsch. Das ist für ihn auch der Schlüssel zur Integration. "Man muss doch die Sprache lernen", sagt er. "Ich will weiterlernen und meinen Abschluss machen." Übrigens sei Syrien gar nicht so viel anders als Deutschland. "Es gibt Menschen, die Ausländer nicht mögen", hat er festgestellt. "Und es gibt Menschen, da ist alles gut." Rapmusik ist sein Hobby, er führt es am Abend auch vor. Er fühle sich akzeptiert und angekommen, sagt Adnan. Zu Hause? Da wiegt er die Hände. "Ich habe viele Leute, aber meine Familie, die ich liebe, ist ja nicht hier."

So ähnlich die Fluchtgründe und -erfahrungen sind, so gibt es doch Unterschiede, erläutert Migrationsforscher Markus Engler. Die vertriebenen Deutschen seien damals auch wegen der großen Armut von ihren eigenen Landsleuten nicht gut aufgenommen worden. Die Aufnahmestrukturen für heutige Flüchtlinge sei dagegen professionell. Damit Integration gelinge, brauche es Geduld, so Engler: "Eine Generation dauert es mindestens."