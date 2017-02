Gute Chancen am Arbeitsmarkt

artikel-ansicht/dg/0/

Lobetal (MOZ) Die Arbeit mit Menschen ist vielfältig, herausfordernd und macht Spaß: Einen kleinen Einblick in verschiedene soziale Berufe gab es am Sonnabend beim "Tag der offenen Tür" im Diakonischen Bildungszentrum Lobetal.

Michael Berschin hat schon in der Landwirtschaft gearbeitet und im Gartenbau, nun wird er Altenpfleger. "Ich habe früher schon ehrenamtlich Senioren betreut", erzählt der Schwedter, der bereits im zweiten Ausbildungsjahr ist. Berschin freut dabei besonders, dass sich inzwischen doch ein gewisser Wandel in diesem Bereich vollzieht. "Die Senioren werden nicht nur betreut, sondern auch zunehmend gefordert", so der 50-jährige Uckermärker.

Das bestätigt auch Johannes Plümpe. Der Leiter des Diakonischen Bildungszentrums Lobetal sieht vor allem in der Heilerziehungspflege durch das Bundesteilhabegesetz neue Entwicklungschancen. "Es geht darum, dass die alten und kranken Menschen selbst tätig werden", sagt Plümpe, der die Einrichtung erst seit September 2016 leitet.

Die Verbindung von Theorie und Praxis steht im schulischen Alltag in Lobetal im Mittelpunkt. Es gibt Praktika und Kooperationen mit dem Ausland und wer etwas Hilfe benötigt, erhält sie in Arbeitsgruppen. "Das Interesse an sozialen Berufen ist hoch", weiß Plümpe. Einen Grund dafür sieht er in der gestiegenen gesellschaftlichen Anerkennung, aber auch in den guten Chancen am Arbeitsmarkt. "Wir haben eine hundertprozentige Vermittlungsquote", betont der Leiter.

Das Diakonische Bildungszentrums besteht aus der Beruflichen Schule (Berufsfachschule Soziales und Fachschule Sozialwesen), der Altenpflegeschule sowie der Agentur für Fort- und Weiterbildung. In der Regel erfolgt eine Ausbildung in Vollzeit. Heilpädagogin oder Erzieherin kann man aber auch tätigkeitsbegleitend werden. In der Beruflichen Schule lassen sich rund 400 junge Menschen ausbilden, in der Altenpflege sind es 120. Die Bewerber kommen vor allem aus dem Barnim, der Uckermark und Märkisch Oderland. Wer aus entfernteren Regionen anreist, kann im Wohnheim leben. Rund 40 Mitarbeiter unterrichten und betreuen die Auszubildenden.

Für dieses Jahr kündigte Leiter Plümpe weitere bauliche Maßnahmen an. So soll beispielsweise die Bibliothek neu gestaltet werden, Investitionen in digitale Technik sind ebenfalls geplant.

Bei Ina Rusitschka erfuhren die Gäste am Sonnabend alles über die Ausbildung zum Altenpfleger. "Bei uns kann man aber auch in zwölf Monaten Altenpflegegehilfe werden", so die junge Frau.

Kay Scholz ist zukünftiger Sozialassistent, derzeit befindet er sich im 2. Lehrjahr. "Danach möchte ich noch Heilerziehungspfleger werden", berichtete er. Die Arbeit mit Kindern und behinderten Menschen mache ihm Spaß. Jasmin Mensfeld und Diana Huke bereiteten sich im Musikraum auf den Tanz-Workshop vor. "Wir lernen auch Instrumente und beschäftigen uns mit Klanggeschichten", erzählen die beiden Jugendlichen.

Silke Miche ist im Keller des Hauses zu finden. "Die Beschäftigung mit Kunst ist ein fester Bestandteil der Ausbildung in vielen Berufen", sagte die Berlinerin. Jeffrey Malec macht gerade sein Praktikum in der Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH. "Wir unterstützen die Mitarbeiter bei ihren Aufgaben", so der 21-Jährige.

Auch Absolventen hatten ihren Weg nach Lobetal gefunden. Toni Merten beendete 2015 seine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger und arbeitet nun im "Wendepunkt" in Rüdnitz. Konrad Bossmann, er hat auch diesen Beruf, studiert "Soziale Arbeit" in Neubrandenburg. "Noch ein Semester, dann habe ich den Bachelor". Die Arbeitschancen seien gut, wahrscheinlich werde er sogar in Mecklenburg-Vorpommern bleiben, meinte Bossmann.