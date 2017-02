Vielsprachig auf der Zirkusbühne

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Schwungbänder, Laufkugel und leuchtende Jonglierstäbe bringen sie zusammen. Im Zirkusprojekt "Hand in Hand" versuchen sich deutsche, tschetschenische, afghanische und syrische Kinder als Artisten. Zum einjährigen Bestehen des Projektes haben sie sich an einem Zirkuswochenende wiedergetroffen.

Immer in Bewegung: Die Jungs und Mädchen aus der Akrobatikgruppe bauen besonders gern menschliche Pyramiden. Im Laufe ihres Workshopwochenendes werden sie immer besser.

Und auch der dritte Reifen bleibt auf Hüfthöhe in Bewegung. Ahmed hat den Hula-Hoop-Schwung raus. Gerade noch probiert der 13-Jährige aus Afghanistan mit ein paar anderen Jungs nach Beispielen aus dem Buch verschiedene Pyramiden-Figuren aus. Schon wirbeln sie zu dritt Leuchtstäbe um ihre Körper, im Takt der Musik.

Wenige Stunden nach Beginn der Proben am Sonnabendvormittag sieht das schon ganz gekonnt und eingespielt aus. Klar, die Kinder schlüpfen auch nicht zum ersten Mal gemeinsam in die Rolle von Artisten. Von Februar bis Oktober trafen sie sich im vergangenen Jahr jede Woche im Amadeu-Antonio-Haus. "Der Zusammenhalt ist sehr besonders", sagt Janana Klemm.

Die Tänzerin und Artistin vom Niederfinower Zirkusduo Thalamus, das Eberswalder etwa von der Waldweihnacht kennen, hatte das Projekt im Zuge der großen Flüchtlingswelle ins Leben gerufen. "Ich hatte das Gefühl, dass man so wenig Kontakt zu den neuen Bewohnern der Stadt bekommt", sagt sie, "und Zirkus ist für mich ein Mittel, Verbindungen zu schaffen".

Protagonisten und auch ehrenamtliche Helferinnen fand Klemm schnell. Zunächst 22 Kinder - etwa die Hälfte in Deutschland geboren, die anderen aus Tschetschenien, Afghanistan und Syrien stammend - gehörten zur Gruppe. Geld für das bei der Bürgerstiftung Barnim Uckermark angesiedelte Projekt gaben die Stadt sowie die Telekomstiftung, die nun auch weitere "Hand in Hand"-Treffen unterstützt. So konnte das Projekt das Zirkuswochenende zu seinem einjährigen Bestehen ausrichten.

Den Kindern Kontinuität zu vermitteln, ist Janana Klemm wichtig. Viele hätten in der Sommerpause gefragt, wann es mit dem Projekt endlich weitergeht, berichtet sie. Inzwischen sind noch Geschwisterkinder hinzugekommen. Die Altersspanne der jungen Artisten reicht von sechs bis 13 Jahren.

Einrad, Schwungbänder oder die Laufkugel - jeder greift sich am Sonnabendnachmittag, worauf er gerade Lust hat. Einige Mädchen wollen spontan etwas vorführen, eröffnen im Saal die offene Bühne. Eine vorgegebene Inszenierung wollten die Kinder und die Initiatorinnen diesmal nicht. Wichtiger als perfekte Darbietungen ist ohnehin etwas anderes, finden sie - zum Beispiel, wie die Kinder aus geflüchteten Familien in Eberswalde angekommen sind, wie sehr alle zusammenwachsen. "Ich habe mehr Freunde hier als in der Schule", erzählt etwa Eset Gazaloeva, ein zwölfjähriges Mädchen aus Tschetschenien. Auf Deutsch, fast ohne Akzent, wie es inzwischen alle Kinder beherrschen, die sich anfangs nur mit Händen und Füßen verständigen konnten. "Diesen ganzen Weg mitzugehen, ist schon beeindruckend", sagt Janana Klemm.

Damit die Kinder ihre Kontakte weiter vertiefen können, hat Andrea Grüneberg von der Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung für das Zirkuswochenende zudem die Eltern der Zirkusteilnehmer eingeladen, gemeinsam zu kochen. Sie hofft, dass sich so noch weitere Paten für Flüchtlingsfamilien finden. Generell suche die Bürgerstiftung Ehrenamtspaten. "Wir haben mindestens 20 Nachfragen von Familien oder auch unbegleiteten Jugendlichen", sagt sie.

Wer eine Patenschaft übernehmen möchte, kann sich bei der Freiwilligenagentur melden: Tel. 0170 6592994.