Der Endspurt für die IGA hat begonnen

Schneller Schritt, eine Mappe unterm Arm, das Smartphone in der Hand und ein freundliches Lächeln. So begegnet einem Jeannine Koch, die Marketing- und Kommunikationschefin der IGA Berlin 2017 GmbH, meistens. Aber jetzt, wo die Eröffnung des größten Gartenfestivals Deutschlands kurz bevorsteht, ist die junge Frau noch hippeliger als sonst. "Der Endspurt hat begonnen, ich fühle mich wie auf den letzten 100 Metern eines großen Laufs", sagt Jeannine Koch und atmet tief durch.

Auch Andrea Gerischer, Projektmanagerin und Landschaftsplanerin im IGA-Team, empfindet das ähnlich. "Ich bin froh, dass es endlich losgeht", sagt sie.

Beide sind überzeugt, dass sich der Zeitdruck und die Erwartungshaltungen, die von Beginn an auf dem hauptstädtischen Großereignis lagen, positiv auswirkten. Es motivierte die Gartenausstellungs-Macher sogar. Es war Ansporn, aus dem sich kreative Ideen entwickelten und der schließlich zu einer ganz besonderen Arbeitsatmosphäre führte. Fünf Jahre lang wurde am Stadtrand ein einzigartiges Ereignis mit vielen dauerhaft erhaltenen Naturräumen geschaffen.

Jeannine Koch und Andrea Gerischer gehören zu den Mitarbeitern der ersten Stunde. Beide traten zunächst 2012 an, um in Tempelhof ein Festival der Gartenkunst zu installieren. "Genau einen Tag vor der Tempelhof-Absage war damals unser Rahmenkonzept für den Standort in Citynähe fertig", erinnert sich Jeannine Koch. Kurzzeitig stellte sich zunächst ein Gefühl der Leere ein.

Rückblickend empfinden beide Frauen allerdings die Entscheidung für Marzahn als großen Gewinn: "Weil es eine spannende Aufgabe war, auf der 104 Hektar großen Fläche inmitten einer der größten Plattenbausiedlungen Europas ein Meer aus Farben zu konzipieren und gestalten", erklärt die Landschaftsplanerin.

"Das Positive überwog hier von Anfang an", betont ihre Kollegin. Sowohl die Bezirkspolitiker als auch freie Träger und ebenso die meisten Anwohner hätten das Projekt gleich als Chance begriffen. Natürlich gab und gibt es auch IGA-Gegner - aber diese Gruppe sei klein. "Wir haben versucht, sie gleich in der Anfangsphase mit einzubeziehen, sind auf Bedenken und Ängste eingegangen", formuliert es Koch.

Diese breite Öffentlichkeitsbeteiligung, dieser "gläserne Einblick", der in sämtliche Planungsschritte gewährt wurde, trug letztendlich zur breiten Akzeptanz der Gartenausstellung am Stadtrand bei. "Seit 2014 führten wir beispielsweise mehr als 8000 Interessierte über das riesige Gelände", berichtet Gerischer, die unter anderem mit Jeannine Koch das IGA-Rahmenkonzept entwickelte sowie für den Landschaftsarchitektonischen Wettbewerb zuständig war.

In diesen Tagen muss die Expertin besonders oft auf das Gelände: Zu Baubesprechungen und konkreten Abstimmungen in den Sonderausstellungsbereich "Horizonte" beispielsweise. Er befindet sich in den Kienbergterrassen. Andrea Gerischer konzipierte dieses Projekt: "Hier wird der zentralen Frage nachgegangen, wie wir in Zukunft leben wollen, Aspekte der gesunden Ernährung, des sozialen Umgangs und einer nachhaltigen Lebensweise haben Hochkonjunktur", erklärt sie.

Und wie gefällt den beiden Mitarbeiterinnen das fast fertige Gelände? "Es ist noch krasser, als ich es mir vorgestellt habe", sagt Jeannine Koch spontan. Andrea Gerischer findet: "Alles ist sehr nah am Konzept dran, der Wolkenhain beispielsweise und der Steg sehen aus wie die Computeranimationen."

Während der Internationalen Gartenausstellung vom 13. April bis zum 15. Oktober beginnt für das IGA-Team, das bislang in der IGA-Markthalle an der Zinndorfer Straße wirkte, wieder ein neuer Abschnitt: Als eine Chefin vom Dienst wird die Landschaftsplanerin bestimmte Bereiche betreuen und jede Menge organisieren. Jeannine Koch ist dann auch täglich draußen, kümmert sich unter anderem um Presseanfragen.

Am Vorabend der großen Schaueröffnung wird Andrea Gerischer "garantiert sehr aufgeregt sein, Herzklopfen haben und hoffen, dass alle Erwartungen erfüllt werden." Ihre Kollegin stellt sich den IGA-Beginn "absolut surreal" vor. "Der Anfang einer 186-tägigen Veranstaltung, auf die man fünf Jahre lang hingearbeitet hat, und plötzlich läuft die Uhr rückwärts."

Infos zur Internationalen Gartenschau: www.iga-berlin-2017.de