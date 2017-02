Markendorf ist am Apfelweg eine Macht

artikel-ansicht/dg/0/

Die Blau-Weissen Landesklasse-Kicker liegen zur Halbserie in der Staffel Ost mit 25 Punkten auf einem respektvollen vierten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Tabellenführer Wernsdorf beträgt bei einem eigenen Nachholespiel in Bad Saarow acht Punkte.

Ursache für diese gute Bilanz ist auch die wiedergefundene Stärke am heimischen Apfelweg. In allen acht Heimspielen blieb man ungeschlagen und nur Rehfelde und Niederlehme konnten mit jeweils 0:0 in Markendorf zu Punktgewinnen kommen. 20 erreichte Zähler von 24 möglichen sind aktuell Ligabestwert und ein wichtiges Pfund für die momentane Gesamtbilanz.

Im Kreispokal-Wettbewerb gab es nur einen kurzen Aufenthalt. Die Markendorfer schieden schon in Runde zwei beim Kreisoberligisten Rot-Weiss Neuenhagen aus (1:2).

Nach einem gegen nur zehn tapfere Bestenseer schwer erkämpften 2:0 (0:0) Saisonheimauftaktsieg blieb die Mannschaft bis zum 5. November in acht Partien in Folge ungeschlagen bei drei Remis. Ein Höhepunkt war dabei der erste Sieg gegen Preußen Beeskow (5:3) im Rahmen des 10. Frankfurter Fußballfestes. So hielten die Markendorfer natürlich auch immer einen Platz im erweiterten Spitzenbereich der Tabelle.

Nach einer ganz schlechten ersten Halbzeit setzte es dann in Wünsdorf die erste Niederlage mit 1:2 (0:2).Danach gab es in den restlichen vier Spielen nur noch eine verdiente Niederlage beim Tabellenführer in Wernsdorf (1:3). Zum Abschluss gelang dabei den Blau-Weissen ein klarer Derbysieg gegen den Müllroser SV passend am Tag der Vereinsweihnachtsfeier mit 5:1.

Bester Torjäger im Team ist mit elf Treffern Michael Lange (Ligarang 6). Es besteht also eine doch recht gute Gesamt-Ausgangsposition, die in der Rückrunde weiter stabilisiert werden soll. Das seit Mitte November neu tätige Trainerduo Axel Geisler/Jan Mutschler verzichtete bewusst auf die Hallenturniere um den Jahreswechsel und bereitet die Mannschaft seit Mitte Januar gezielt auf den Rest der Spielserie vor.

Witterungsbedingt blieb es nur bei einem Testspiel gegen Kreisoberligist Union Frankfurt (3:3). Am Donnerstag (19 Uhr) gibt es noch ein Spiel beim Kreisoberligisten Victoria Seelow II. Danach wird man sehen, ob der Rückrundenauftakt in Bestensee stattfinden kann. Zum Kreis der 1. Männer stießen die beiden polnischen Sportfreunde Czeslaw Biesiada und Marcin Kaczmarek sowie Toni Koch aus Hangelsberg hinzu. In aller Ruhe gilt die Arbeit der Verantwortlichen beim SV Blau-Weiss Markendorf im Männerbereich auch der zweiten Mannschaft und der AK 35 sowie den A-Junioren, wo dringend benötigte Nachwuchsspieler für den Männerbereich entwickelt werden sollen.

Spiele Blau-Weiss Markendorf

Bestensee 2:0 (H), Königs Wusterhausen 3:2 (A), Beeskow 5:3 (H), Luckenwalde II 3:3 (A), Rehfelde 0:0 (H), Bruchmühle 2:2 (A), Woltersdorf 7:1 (H), Rüdersdorf 5:0 (H), Wünsdorf 1:2 (A), Großziethen 2:0 (H), 1:3 Wernsdorf (A), Niederlehme 0:0 (H), Müllrose 5:1 (H)

Eingesetzte Spieler

Piotr Dmuchowski (13 Einsätze/kein Tor), Sascha Kloß (12/2), Tommy Klatt (12/8), Michael Lange (12/11), Björn Keller (11/0), Olaf Neumann (11/2), Stephan Harnisch (11/0), Alexander Bernwald (10/1), Sergej Pavlenk (10/4), Lukas Herrmann (9/0), Eric Härtel (9/1), Denny Danowski (9/1), Thomas Woite (8/0), Marcus Wodtke (8/1), Dominic Spriesterbach (5/1), Jan Mutschler (4/0), Christian Glässer (3/1), Florian Wehe (3/0), Filmon Okubay (3/0), Lars Gaudeck (1/0)