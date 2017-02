Rundflüge und Eisbein

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von den Anfängen der Fliegerei in Fürstenberg über Stalinstadt bis zum Segelflug bei Eisenhüttenstadt spannte Kurt-Reiner Jantke den Bogen seiner fluggeschichtlichen Betrachtungen am Tag der offenen Tür am Sonntag. Eisbeinessen "garniert" mit Live-Musik von der Spielvereinigung Minimax, Rundflüge und ein wärmendes Lagerfeuer rundeten das Angebot dieses Tages auf dem Verkehrslandeplatz Eisenhüttenstadt ab. Im März öffnen die Betreibergesellschaft und der Fliegerstammtisch EDAE die Flugplatztüren für ein "Flyin" der besonderen Art.