Schlitterspaß auf der Wiese

Fürstenwalde (MOZ) Eigentlich ging es um eine Ausbildung, nebenbei sollte dadurch aber auch ein winterliches Sport- und Freizeitangebot in Fürstenwalde entstehen. Freiwillige Feuerwehrleute hatten sich am Freitag auf der Spreewiese am Bullenturm zusammengefunden, und mit Wasser aus dem Fluss schufen sie auf der angrenzenden Grünfläche eine Eisfläche. Tags darauf war das Eis fest, allerdings etwas lückenhaft. "Zum Schlittschuhlaufen ist das zu klein", lautete das Urteil von Birgit Roediger aus Rauen. Aus der MOZ hatte sie von der Aktion erfahren und sich deswegen mit ihren Töchtern Maxi (10) und Maya (7) auf den Weg in die Stadt gemacht.