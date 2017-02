Nackte Haut bei Minusgraden

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Es ging um eine besonderes Vorhaben und um eine Spendenaktion, ein bisschen aber auch um den Spaß an einer verrückten Idee. Nur mit kurzen Hosen und einem dünnen Träger-Oberteil bekleidet ist der Fürstenwalder Stefan Röhr am Sonnabend auf einem selbst gebauten Fahrrad von der Mühlenstraße zum Bahnhof gefahren.

Nachdem er die etwa einen Kilometer lange Strecke hinter sich gebracht hatte und in wärmende Kleidung geschlüpft war, wollte er am Bahnhof eigentlich durch einen Glühweinverkauf Geld sammeln. Dieses Vorhaben klappte nicht wie geplant, musste der unter seinem Künstlernamen Casper Bekannte danach einräumen. "Außer einer kleinen Gabe habe ich leider nichts bekommen", berichtete er. Das Geld fließt in den Bau eines weiteren Holzfahrrades, das in diesem Jahr durch alle 16 deutschen Bundesländer unterwegs sein soll. Anlass für diese Aktion wiederum ist der 200. Jahrestag der Erfindung des Fahrrades.

Die gute Laune ließ Röhr sich nicht verderben. "Ich bin happy, dass trotz Minustemperaturen alles geklappt hat. Mir geht es gut", sagte er am Abend. Der Künstler, der in seiner Werkstatt in der Mühlenstraße auch individuell gestaltete Laufräder aus Holz baut, will an seiner Fahrrad-Aktion jedenfalls festhalten. Starten soll die Deutschland-Tour im Mai.