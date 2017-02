Ein Hoch auf die Ehrenamtler

artikel-ansicht/dg/0/

Küstrin-Kietz (MOZ) Ehrenamtliche vollbringen das, was Verwaltungen nicht leisten können. Sie wirken in Vereinen, Vertretungen und als Unternehmer, sorgen für ein vielfältiges gesellschaftlichen Leben in den Orten. Ihnen galt am Sonnabend der Neujahrsempfang des Amtes Golzow.

Die Dörfer sollen einladen zum Mitwirken und Mitgestalten. Überall gebe es Menschen, die sich einbringen, andere mitziehen und die Orte lebenswert machen, betonte der Golzower Amtsausschussvorsitzende Dieter Rauer bei der Begrüßung der Gäste im festlich geschmückten Saal des Kulturhauses Küstrin-Kietz. Ihnen gelte großer Dank so wie auch ihren Angehörigen, die dafür die nötigen Freiräume gewähren. Rauer würdigte zugleich die Arbeit der Mitarbeiter der Verwaltung, die die Rahmenbedingungen für funktionierendes Dorfleben sichern.

Wie Rauer verwies auch Amtsdirektor Lothar Ebert auf das Jubiläum in diesem Jahr. Am 6. Februar 1992 hatten die Gemeinden Alt Tucheband, Bleyen, Buschdorf, Friedrichsaue, Genschmar, Golzow, Gorgast, Hathenow, Küstrin-Kietz, Manschnow, Rathstock und Zechin mit der Unterzeichnung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung das Amt gebildet. 1994 folgte die Gründung der Amtsfeuerwehr. Vieles sei geschafft worden, resümierte Ebert. Auch in Zeiten knapper Kassen werde investiert. Einige 2016 begonnenen Vorhaben würden 2017 abgeschlossen oder starten, wie die Entwässerungsmaßnahmen, der Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Genschmar oder die Sanierung der Deichstraße. Der Landesbetrieb Straßenwesen habe mitgeteilt, dass der lang ersehnte straßenbegleitende 8,2 km lange Radweg von Manschnow nach Seelow gebaut wird. Auch mit einer künftigen gemeinsamen Verwaltung soll weiter im Interesse der Orte investiert werden. Dass gemeinsame Verwaltung funktioniert, zeige man bereits mit der Übertragung der Aufgaben von Einwohnermeldeamt- und Standesamt an die Stadt Seelow, betonte Ebert. Er würdigte die unverzichtbare ehrenamtliche Arbeit, von der nicht nur die jeweiligen Einwohner, sondern auch viele Gäste profitieren würden, wenn er nur an die überregional bekannten Feste denke. "Das Ehrenamt ist das Salz in der Suppe dörflichen Lebens", lobte er. So standen einmal mehr die Ehrenamtler im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs. Die Gemeinderäte hatten ihre Vorschläge unterbreitet. 28 Frauen und Männer wurden mit der Ehrennadel des Amtes ausgezeichnet. Dabei gab es ein Novum: Geehrt wurde das komplette Team Märkisch-Oderland des Feuerwehrsports, in dem neben Männern aus den Wehren Genschmar, Golzow und Küstrin-Kietz auch Sportler anderer Wehren seit Jahren erfolgreich wirken und 2016 unter anderem einen Deutschen Meistertitel im Löschangriff holten.