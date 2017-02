Kombination von Mut und Risiko

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Mehrere hundert Besucher haben am Sonntag bei eisigen Temperaturen an den Skisprungschanzen Wintersportfreuden genossen. Auch DDR-Skisprungstar Helmut Recknagel besuchte den 16. Märkischen Wintersporttag.

"Einen Sprung von der 20-Meter-Schanze würde ich mir noch zutrauen, aber meine Ski sind im Skimuseum von Zella-Mehlis", scherzte Helmut Recknagel. Drei mal gewann er die Vierschanzentournee und war Olympiasieger. Obwohl er am 20.März seinen 80.Geburtstag feiert, ist Recknagel topfit. Zweimal wöchentlich treibt er Sport. Dem Wintersport sei er treu geblieben. "Ich mache noch Ski-Langlauf und fahre Abfahrten", berichtete er und fügte hinzu: "Man darf es nicht übertreiben." Wichtig sei Bewegung und eine ausgewogene Ernährung.

Recknagels weitester Sprung waren 136 Meter. "Der Rekordsprung ist mir verwehr worden, weil man stets den Anlauf verkürzte, wenn ich sprang", plauderte der Berliner aus dem Näkästchen. Die Schanzen aus seiner Zeit entsprechen Recknagels Auffassung nach den heutigen Großschanzen. Heute seien Weiten von 250 bis 280 Meter denkbar, auch ohne Hilfsmittel.

Sein Sport habe sich im Lauf der Jahre verändert. Der V-Stil sei viel gefährlicher und habe schon häufig zu Stürzen geführt. Auch das Material der Skier, die Kleidung und die Ausstattung der Schanzen haben sich verändert. Geblieben sei die Kombination aus Konzentration und Koordination, Riskobereitschaft und Mut. Recknagel hatte auch nach seienem Sport Erfolg. Er studierte Tiermedizin und promovierte. Nach 1989 wurde er Unternehmer.

Weil sich am Sonntag Trainer Stefan Wiedmann beim Aufbau an der Hand verletzt hatte und ins Krankenhaus musste, verschoben sich die Wettkämpfe. Der Wintersportverein Bad Freienwalde hatte sich mächtig ins Zeug gelegt und bot viele interessante Angebote.

Rieke Wilke aus Bad Freienwalde versuchte sich mit Mutter Katja Wilke beim Biathlon-Schießen mit dem Lasergewehr. "Wir waren zuerst beim Rodeln, das macht viel Spaß hier", berichtete die Mutter. Zum dritten Mal seien sie beim Wintersporttag. Es könnten hier ein paar mehr Leute sein", fügte sie hinzu.

Emilian Böttger (12) aus Berlin lieh sich beim WSV Ski und sprang mehrfach von der Zehn-Meter-Schanze. Er fährt Abfahrtski und beherrscht damit die Grundregeln. Von der Übungsschanze sprang Charlotte Lemke. Sie war mit ihrer Großmutter Regina Lemke eigens aus Eisenhüttenstadt nach Bad Freienwalde gekommen. Mirko Kreft vom WSV half ihr die Ski anzuschnallen und gab ihr Instruktionen.

"Wir haben am Sonnabend davon erfahren und uns spontan entschieden, hierher zu fahren", erzählte Regina Lemke, die gebürtige Bad Freienwalderin, die in Neutrebbin aufwuchs und drei Jahre in der Kurstadt als Lehrerin arbeitete. Cindy Neubauer kam sogar aus Schwerin zum Wintersporttag. "Wir haben alle Stationen durchprobiert", erzählte sie. Ansonsten genieße sie Wintersport eher am Fernsehen. Nele aus Falkensee ließ sich von einem Ketten-Squad auf dem Schlitten durch den Schnee ziehen. "Das Angebot ist super, wir sind zum ersten Mal hier", berichtete Mutter Nicole Xenodochius. Gerodelt waren sie bereits, doch nun wolle sie die Tochter überreden, sich auf die Ski zu stellen.