Neue Ruten, Köder und Trends

Frankfurt (Oder) (MOZ) Noch lädt das Wetter nicht gerade zu ausgiebigen Angeltouren ein. Doch die Vorfreude der Petrijünger auf die neue Saison ist groß. Das zeigte sich am Sonnabend und Sonntag auf der Angel-Expo in den Messehallen, der größten Angelmesse der Region.

Bernd Klemke schaut sich neue Angelruten an. Er reiste extra aus Lietzen (Märkisch Oderland) zur Messe an.

Drei Hallen vollgepackt mit Anglerzubehör lockten Tausende in die Oderstadt. Die Aussteller kamen vor allem aus Brandenburg, aber auch darüber hinaus. Auch viele der Besucher reisten von außerhalb an, darunter Bernd Klemke aus Lietzen. "Ich war auch bei der letzten Angelmesse hier", sagt er. "Für mich gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken, auch in diesem Jahr", freut er sich.

Dass Angeln durchaus keine Beschäftigung ausschließlich für Herren mittlereren oder älteren Jahrganges ist, zeigen die zehnjährigen Zwillinge Fabian und Pascal Stößer. Das ganze Jahr haben sie gespart, um sich auf der Angelmesse mit neuem Zubehör eindecken zu können. Der Oder-Spree-Kanal liege schließlich nur 100 Meter von ihrem Haus entfernt, erzählen sie. Die ganzen Sommerferien sitzen sie dann am Wasserrand und angeln. Neue Ruten und Rollen haben sie an diesem Tag auf der Expo bereits im Gepäck. Jetzt schauen sie, was es sonst noch so gibt.

Mit ihrem neuen Unternehmen Forge of Lures sind Andre Rogge und Riccardo Holz aus Brieselang auf der Angel-Expo. Mit dem Interesse der Besucher zeigen sie sich durchaus zufrieden. Handgefertigte Kunstköder im Barschdesign gibt es bei ihnen zu kaufen. "Natürlich haben wir die Angelleidenschaft in uns", sagen sie. Entstanden ist die Idee zur Marke Eigenbau, weil sie einst Geld sparen wollten. Ihre Köder fanden aber so viel Anklang, dass sie bald danach gefragt wurden, ob sie diese nicht verkaufen könnten. Erst werde ein Modell aus Holz geschnitzt, dann ein Silikonabdruck gemacht, erklären sie. Die Form wird dann ausgegossen und per Airbrush lackiert. "Alles Handarbeit", betonen die beiden. Alle Köder seien außerdem absolut wasser- und bissfest. "Ziel ist es, dass wir beide irgendwann einmal davon leben können", blicken sie voraus.

Von seiner Leidenschaft leben kann Stephan Höferer aus Neubrück schon länger. Viele Angel-Ratgeber hat er herausgebracht, etliche Filme veröffentlicht. Sein neuestes Werk "Mit den Augen eines Anglers", das vor drei Monaten fertig wurde, sei eher ein Naturfilm, erklärt er. "Angler müssen sich in letzter Zeit immer wieder Vorwürfe anhören. Etwa auch, dass Kinder verroht werden, wenn man sie an das Angeln heranführt", erklärt er seine Intention. In dem Film mit bombastischen Naturbildern, aufgenommen von Kameramann Thomas Reinke aus Brieskow-Finkenheerd, geht er diesen Vorwürfen nach. Dabei lässt der Autor unter anderem Wissenschaftler Robert Arlinghaus zu Wort kommen. "Es ist ein Plädoyer für das Angeln", erklärt er. "Der Film, der durch alle Jahreszeiten führt, zeigt, dass der Angler die Natur liebt", unterstreicht Stephan Höferer.

Daran zweifelt auch Stefan Bornkampf nicht. Er stellt Köder der Firma Seox vor. "Angeln ist gerade für den Tourismus in Brandenburg ein wichtiger Ansatzpunkt", meint der Fachmann. "Ein wichtiger neuer Trend ist das sogenannte Street-Fishing", erklärt er. Lange Angeltouren seien für diese Angler nichts. Vielmehr setzten sie auf kleines, leichtes Zubehör, um sozusagen die Angel von der Straße aus direkt ins Wasser zu halten.